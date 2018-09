Geburten im Fluge soll es, wenn es nach den Airlines geht, am besten überhaupt nicht geben. Tatsächlich sind solche Zwischenfälle auch eher selten. Seit 1965 erblickten insgesamt zehn Kinder das Licht der Welt an Bord einer Lufthansa-Maschine - viermal musste zwischengelandet werden, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Das erste Lufthansa-Kind bekam mit 25 Jahren sogar einen Freiflug - allerdings sind solche Geburtstagsgeschenke der Airline nicht die Regel. Letztes Jahr gebar eine Sudanesin auf dem Flug von Khartoum nach Frankfurt einen Sohn. Probleme gab es erst, als der Flugmanager die Frau mit dem Neugeborenen auf dem Arm nicht in das Anschlussflugzeug nach Stockholm einsteigen lassen wollte. Schließlich konnte die vierfache Mutter den besorgten Deutschen überzeugen und flog mit dem sechs Stunden alten Baby weiter. Die Herkunft der Airline bestimmt übrigens die Staatsangehörigkeit des Neugeborenen, falls sich die Maschine im internationalen Luftraum bewegt.

Fliegen löst weder Wehen aus, noch gefährdet es das Ungeborene. Das sagt Renate Huch, Leitende Ärztin der Klinik für Geburtshilfe des Unispitals Zürich. Die vierwöchige Flugkarenz vor der Entbindung gelte vielmehr wegen der Ungenauigkeit des Stichtags. Die Frauenärztin gilt als Expertin für die Auswirkung des Fliegens auf die Schwangerschaft. Mehrere Untersuchungen führte sie an Bord von Flugzeugen durch. "In der Frühschwangerschaft", sagt Huch, "sorgen sich viele Schwangere um die kosmische Strahlung. Wir haben jedoch keine Hinweise, dass die Fehlbildungsrate bei Kindern viel fliegender Frauen erhöht ist." Aus diesem Grund hat sich die Swissair entschieden, Stewardessen den Dienst in den Lüften während der Schwangerschaft zu erlauben. In Deutschland stellt sich diese Diskussion erst gar nicht, da Schichtdienst grundsätzlich während der Schwangerschaft verboten ist und Flugbegleiter nur in Schichtdiensten arbeiten.

Eine Gesundheitsgefahr ist indes unstrittig: Schwangere sind durch langes Sitzen besonders für das Economy-Class-Syndrom anfällig. Sie sollten deshalb zur Thromboseprophylaxe Kompressionsstrümpfe tragen. "Insgesamt birgt das Fliegen aber keine oder vernachlässigbar kleine Risiken", sagt Frauenärztin Renate Huch. Werdende Mütter jedoch mit ausgeprägter Flugangst, Anämie, drohender Frühgeburt oder zum Beispiel falsch sitzender Plazenta sollten lieber am Boden bleiben.