Inhalt Seite 1 — Der Stoff, aus dem die Vorurteile sind Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich mag Schokolade, und das recht oft. Aber mindestens genauso gern habe ich Seidengarne oder in handliche Quader geschlagene Brocken von grauem Granit, rötlichem Porphyr oder grünem Diabas. Ich liebe Papiere, rascheldünne wie aus Seide, elfenbeinfeste aus Bütten, kauf hin und wieder Aquarellkreiden, nur weil die Farben so schön sind, und bewundere Künstler, die aus diesen Materialien, ganz gleich, ob billig oder teuer, ihre Werke machen. Also freue ich mich über ein Buch wie das von Monika Wagner. Es heißt: Das Material der Kunst. Eine andere Geschichte der Moderne. Doch mit meinen frommen Wünschen bin ich in diesem Buch ganz fehl am Platz. Dort geht es nicht um die Stoffe, die meine ästhetischen Gelüste befriedigen. Fett, Filz, Lumpen, Elefantendung: das ist heute Material für Künstler. Auch Schokolade. Janine Antoni formte daraus 1993/94 die eine Hälfte einer Galerie recht klassischer weiblicher Büsten, die andere Hälfte der Damenköpfe bestand freilich aus Seife.

Der Ton, den Monika Wagner in ihrem Vorwort anschlägt, ist streng, so als ginge es um schweres altes Unrecht und sie repräsentiere die Anklage: Material sei das Stiefkind der Kunstgeschichte, herabgewürdigt zum bloßen Medium der Form. Seit Jahrhunderten. Denn seit Leon Battista Alberti 1435/36 erklärte, es sei bewundernswerter, den Glanz des Goldes nachzuahmen, als reales Gold zu verwenden, setzten Maler und Bildhauer ihr Können daran, die Spuren von glitschiger Farbe oder rauem Stein unsichtbar zu machen. Aus Pigment, Öl, Kalk und anderen Zutaten erzeugten sie die Illusion von Brokaten, Seiden, Pfirsichwangen und zerbröselndem Herbstlaub. Ein Fest für Augen, die sich an solch virtuosen Stücken vergnügen. Zu simpel, meint Monika Wagner.

Und führt uns als Exempel für ihre Sicht der Dinge Robert Rauschenbergs Combine Bed von 1955 vor. Das ist eine aus Laken, Kissen und Zudecke zusammengesetzte Installation, die der Künstler mit Zahnpasta, Nagellack und viel Farbe zu einem veritablen Albtraum des Malers herrichtete. Monika Wagner erkennt darin einen Kriegsschauplatz, auf dem sich der Kampf moderner Kunstrichtungen abspielt. Die Decke, ein aus Stoffresten gefertigter Quilt, ist mit Farbschlieren beschmutzt. Bedeutet: Hier wurde das in Handarbeit hergestellte Werk einer Frau durch die Aggression des "aktionistischen" Mannes verunreinigt.

Doch auch andersherum lässt sich eine Interpretation stricken: Der Mann fühlt sich von den geometrischen Rastern ihres Quilt irre gemacht und spritzte deshalb überall mit seiner Farbe herum. Das Gemetzel ist furchtbar, die Parteien wechseln ständig die Fronten: Gegenständliche Kunst streitet gegen abstrakte, weibliche gegen männliche, europäische gegen amerikanische, Form gegen Materie. Keiner gewinnt.

Ein Fall wie andere auch. Monika Wagner hat sie aus der Kunstgeschichte der vergangenen Jahrzehnte zusammengetragen und zur Theorie zusammengekleistert: Notwehr, so ihr Plädoyer, sei der Griff zu kunstunüblichen Materialien. Denn von einer übermächtigen Tradition schier erdrückt, versuchten die Künstler "das Material von seiner Zurichtung durch die Form zu befreien".

Knallen sie uns also den Klumpen Fett direkt und unverarbeitet vor die Füße? Und sollen wir in Zukunft wie Laboranten unsere ästhetischen Fälle lösen? Mit Pinzette und Vergrößerungsglas in die Museen rücken? Stoffproben nehmen und Analysen herstellen? Anschließend in den Bibliotheken alte Zeitungen wälzen, um herauszubekommen, was der Anlass für die Lumpensammlung in Saal XXI und die Müllcollage im Nebenraum war? Wir werden nicht viel mehr herausfinden, als dass diese Kunsterzeugnisse aus der Zeit vor und nach den gelben Säcken, den Umweltengeln und Grünen Punkten stammen. Aus einer Zeit, als uns langsam bewusst wurde, wie grausam die Müllberge um uns heranwachsen.

Kunst, das reine Material - höllische Vision: Schon jetzt schwellen Museen zu riesigen Depots an, sind Lagerstätten voller Lumpenhaufen, Stacheldrahtcollagen und Blutkonserven. Und fleißige Sachbearbeiter haben alle Hände voll zu tun, den Wurstsonnenaufgang zu konservieren, das Currybild zu pflegen, den Elefantendung zu begießen und die Blütenpollen zu hüten.