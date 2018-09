Neulich wieder hat der Kanon in Gestalt Marcel Reich-Ranickis sein ehrwürdiges Haupt erhoben, aber ihm, dem Kanon, fehlte die furchteinflößende Gewalt, die er einst besaß - damals, als Schillers Glocke noch auswendig gelernt und eherne Lesegebote befolgt werden mussten; und noch früher, als wöchentlich acht Stunden Latein und sieben Stunden Griechisch auf dem Lehrplan der Gymnasien standen, als die gesamte Odyssee und Teile der Ilias im Original gelesen wurden; und noch früher, als der ganze Unterricht samt Lesen- und Schreibenlernen nur in Latein stattfand, einfach deshalb, weil es die Sprache aller Gebildeten war und alle Texte, die der Rede wert schienen, lateinische waren.

Nein, diesem Kanon hat (wie weiland dem alten Drachen der moderner gerüstete Siegfried) das industrielle Zeitalter sämtliche Häupter abgeschlagen. Und wenn Reich-Ranicki im Spiegel ebenso herz- wie zaghaft eine bekömmliche Leseliste für Schüler aufstellt, dann mag man, je nach Bildungs- und Stimmungslage, nicken oder höhnen: Der Drache ist tot.

Dieser. Denn ein neuer, der die Gestalt von Bill Gates und Craig Venter angenommen und sich längst in den höheren Bildungsanstalten eingenistet hat, fordert von uns allen, dass wir dem bloß Schönen und Alten zu widersagen, die Künste und die Poesie und die Geschichte als luxuriöses Vergnügen zu betrachten hätten, weil nämlich das Wahre und Gute in der Optimierung technisch-ökonomischer Verfahren liege. Was am Ende heißt, dass die Gegenwart total, die Geschichte ein Furz und die Zukunft ein Paradies ist. Und was in der Praxis bedeutet, dass die Schüler Internet statt Antigone lernen und deutsche Geschichte auf Englisch statt römische Geschichte auf Deutsch.

Was Manfred Fuhrmanns ebenso lehrreiche wie glanzvoll geschriebene Geschichte des deutschen Gymnasiums betrifft, so sind wir jetzt weit übers Ziel hinausgeschossen. Er nämlich hält sich mit der betrüblichen Gegenwart nicht lange auf, widmet ihr nur ein Nachwort und erwähnt sarkastisch die Oberstufenreform von 1970 und 1973, die einst maßgebliche Prinzipien wie "Geist" oder "Kultur" oder "Person" durch Kategorien wie "Gesellschaft", "Einkommen" und "soziale Gerechtigkeit" ersetzt habe. Die Oberstufenreform nahm "mit einer Entschlossenheit Abschied von der klassischen deutschen Bildungsidee, wie sie rigoroser schwerlich hätte bekundet werden können".

Den Anfang vom Ende des deutschen Gymnasiums sieht Fuhrmann in der so genannten Junikonferenz des Jahres 1900, wo unter der Teilnahme akademischer Berühmtheiten wie Mommsen, Dilthey und Wilamowitz-Moellendorff die Gleichrangigkeit der humanistischen Gymnasien, der Oberrealschulen und der Realgymnasien beschlossen wurde. Damit war, so Fuhrmann, das Privileg altsprachlicher Erziehung aufgehoben und eine mehr als 1000-jährige europäische Bildungstradition an ihr Ende gekommen. Wiederbelebungsversuche nach den beiden Weltkriegen konnten daran nichts ändern.

Der Latinist Fuhrmann erzählt die Geschichte dieser Tradition als Wechselspiel geistiger und politischer Kräfte, und auf einmal wird die Tatsache plastisch, dass eine Bildungsidee nichts ist, was irgendjemand in edler Absicht beschließen könnte. Sie gewinnt nur dann Wirkung, wenn kulturelle Energien zusammenfließen. Selbst der große Wilhelm von Humboldt konnte seine bis heute in Resten zu besichtigende Bildungsidee nur deshalb verwirklichen (ab 1809), weil er sich, umgeben von Gleichgesinnten, an die Spitze eines starken Bündnisses verschiedenster Interessen zu setzen vermochte.

Die Niederlage Preußens in den Napoleonischen Kriegen machte dieses Bündnis möglich. "Friedrich Wilhelm III. verkündete, der Staat müsse durch geistige Kräfte ersetzen, was er an physischen verloren habe. Man deutete die Verhältnisse, die die gegenwärtige Misere verursacht hatten, nicht nur als Folge einer erneuerungsbedürftigen Gesellschaftsstruktur, man führte sie vielmehr auf die sittliche Einstellung jedes Einzelnen zurück. Die viel gepriesenen Errungenschaften der Vulgäraufklärung, das Nützlichkeitsdenken und das Glücksstreben, wurden von vielen für Egoismus und Vergnügungssucht gehalten."