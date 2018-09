Denn Hauke Haien, der Held des Nationalepos der Friesen, der vielen Kneipen dort den Namen lieh, ist ein Wiedergänger aus dem Güttland, ehemals Westpreußen und jetzt Polen. Erstmals 1838 spukte er als »Deichgeschworener« aus unbekannter Feder an den Dämmen, bis er als »gespenstiger Reiter« Theodor Storm erschien und ihm als Schimmelreiter nach Nordfriesland folgte. Und darum liegt Friesland mit seinen Schimmelreiter-Stuben im Grunde, wo Bachmann Böhmen findet, an der Weichsel - und weiß nicht, dass es längst Polen heißt.

Nur Hauke Haien, das Gespenst, hat wieder irgendwer am Horizont gesehen, wie es zum andern Polen schaute, das überflutet ist. Das deutsche Technische Hilfswerk fährt mit Erfahrung von der Oder an die Weichsel, die Dörfer unbewohnbar machte, Tote forderte.

Vorerst gelassen blickt man in Brandenburg zum Wasserstand und sagt sich, dass man nicht alles kriegen muss, was man schon hatte, vor allem, wenn man auf etwas anderes spekuliert. Doch trotz seiner angeblich so stark bedrohten Grenzregionen, die man sieben Jahre auf dem Arbeitsmarkt zu schützen meinen muss, wird sich Deutschland die 195 Millionen Euro Fördergelder der Europäischen Union mit anderen Ländern teilen müssen.

Und hat dabei schon längst den Schimmelreiter von der Weichsel, der umkam, weil er doch nicht so gut Deiche bauen konnte, wie er glaubte. Sagen die einen. Die anderen meinen, in einen Deich muss was Lebendiges hinein, damit er hält. Wen tun wir rein? Ob man in Genua beim Treffen der G-8 statt des Vorrats an Leichensäcken lieber gleich die für Sand in großen Mengen hätte haben sollen? Die kämen dann dorthin, wo es so ungefähr nach Grenzregion aussieht und doch die Mitte sein könnte.

Sehr aktuell, lobte man Storm wegen des Schimmelreiters und dachte dabei wohl an Bismarck, der selbst einmal Deichhauptmann war und tüchtig Dämme gegen Osten baute.

Der Wendepunkt dieser Novelle, der, wenn man Brüssel glauben darf, in drei Jahren zu erwarten ist, wird aber Hauke Haien vielleicht zum Schimmelreiter in Europa machen. Und wenn's in Polen schüttet, steht auch Nordfriesland unter Wasser. Womöglich spannt sich irgendwann sogar ein Brückenbau, ein beidseitig begehbares Museum für Beutekunst, über die Oder, den Fluss, der deutlicher nach Grenze aussieht als die Weichsel. Und während diese sinkt, fängt jene langsam an zu steigen.

Im Flussbett beider wandern die Steine, nicht nach Osten, nicht nach Westen: in Europa.