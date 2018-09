Inhalt Seite 1 — Taugt auch auf der schiefen Bahn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf dem Weg durch die Stadt zur Avus, der Verbindungsautobahn zwischen Berlin und dem Umland, geht der 2,4-Liter-Motor des Volvos eher undynamisch zur Sache. Schwerfällig setzt sich das tonnenschwere Auto in Bewegung. 100 Stundenkilometer sind auf der früheren Rennstrecke erlaubt. Erst der Kickdown der Automatik hinter der Stadtgrenze bringt den Wagen in Rage. Zügig kommt er auf 180 Sachen: Präzise läuft das Auto geradeaus; die Lenkung scheint manchmal zwar schwammig, dennoch kann man den Volvo notfalls auch mit den Knien lenken, falls man freie Hände braucht. Gut zu wissen.

Raststätte Wolfslake auf der A 10, westlicher Berliner Ring. Ziemlich verborgen hinter den Parkplätzen für die schweren Laster, eröffnet sich eine schmale Furt auf einen Waldweg voller Schikanen. Ein Schleichweg bei Stau in Richtung Norden. Durch einen niedergetrampelten Zaun gelangt man mit einem hochbeinigen Wagen unbehelligt auf einen breiten Streifen aus Sand. Bei diesem Wetter muss ein Cross-Car, das über Stock und Stein fahren kann, richtig böse werden, sonst kann man es vergessen. Mächtige Kiefernkronen schützen den Weg vor allzu schwerer Durchnässung, sodass der Volvo zunächst mühelos durchkommt. Es ist schon spät am Abend; die Scheinwerfer sind stark und haben einen guten Winkel. Doch dann: schwerer Matsch. Die Räder drehen durch und zermalmen den Boden endgültig zu Brei.

Bei diesem Wetter muss ein Cross-Car richtig böse werden

In solchen Momenten schaltet sich über die Visco-Kupplung das Allrad zu, sagt das Handbuch, das man vorher sorgfältig studiert haben sollte. Eine harmlose Pfütze überdeckt einen mittleren Krater. Der Wagen legt sich schräg; der Fahrer wird nur dank der festen Gurte nicht zum unteren Ende eines Jojos. Und das Gleichgewicht zu einer nur noch theoretischen Größe. Das Auto fängt sich wieder, steigt aber unaufhörlich hoch und nieder, während sich die Antriebe in dem gründlich ausgefahrenen Weg unerbittlich verkrallen. Das Licht der Scheinwerfer fliegt jetzt wie besoffen durchs Nachtgesträuch. Der Cross Country hat für solche Manöverfahrten am Schalttunnel einen Haltegriff: So ist man als Rechtshänder immer gut am Gerät.

Volvos größte Sorge ist der Crash mit heiklem Ausgang. Assar Gabrielsson, einer der Gründerväter der Marke, soll schon 1936 weitsichtig verkündet haben: "Automobile werden von Menschen gefahren." Deshalb gibt es heute SIPS, WHIPS, ESP, ABS und eine Menge anderes. Urkomische Abkürzungen für Sicherheit im Angriffsfall von vorn, von hinten, von links oder rechts. Unsichtbar verbaut, sollen Crashdämmer wie Seitenairbags, Brustairbags, Umfallschutz und Bremsverstärker die Besatzung eines Cross Country wieder unversehrt zur Basis bringen: Es darf nur nichts Schweres vom Himmel fallen. Das Gefühl, so umsorgt zu sein, macht den Preis dieses Wagens einerseits relativ: 43 000 Euro. Während wir den Schlamm verlassen, die Frage: Schwebte man für weniger Geld in permanenter Lebensgefahr?

Die Kneipe im nahen Dorf heißt Bunte Stube. Zwei Männer vor der Tür hatten zu viel Bier. "Sind Sie 'n Jäger?", hallt es durch die Stille. Dann Lachen. Die Wagentüren machen leise plopp. Stillleben: Ein Auto wie dieses in einem nächtlichen Kaff in Brandenburg mit martialischem Kühlergrill, aufgeblasenen Plastikapplikationen an den Seitenflanken und 225er Reifen. Als Hintergrund schwarzer Wald, zerfahrene Wege und trübe Straßenlaternen, deren Licht sich in der dunkelblauen Metalliclackierung des Volvos spiegeln.

Wie gerufen kommt ein Golden Retriever: Zeit für den Hundetest