: Spendenaufruf Die ZEIT hatte in ihrer Sonderausgabe zu den Anschlägen in New York und Washington (ZEIT-Extra vom 17. September 2001) gemeinsam mit der Deutschen Bank, dem Nachrichtensender n-tv und dem Deutschen Roten Kreuz zu Spenden für die Opfer des Terrors und ihre Familien aufgerufen. Inzwischen sind auf dem Spendenkonto 2,5 Millionen Mark eingegangen. Sie können weiter spenden unter dem Stichwort "11. September 2001" auf das Konto 119 20 01 bei der Deutschen Bank 24 (BLZ 500 700 24). Spendenquittungen erhalten Sie über das DRK. Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Namen und ihre Anschrift anzugeben. Aus der Redaktion Dirk Merbach ist neuer Art-Director der ZEIT. Er kommt von der Welt zu uns, wo er in gleicher Funktion tätig war. Liane von Billerbeck, bislang Moderatorin des vom ORB ausgestrahlten TV-Magazins Klartext, Kommentatorin bei den Tagesthemen und Buchautorin, ist neue Redakteurin im Politischen Ressort. Auch Matthias Krupa, der zuletzt als Parlamentskorrespondent für die Berliner Zeitung schrieb, verstärkt künftig das Ressort Politik. Robert von Heusinger, bisher Ressortleiter "Kapitalmärkte" der Börsen-Zeitung, berichtet künftig für die ZEIT als Wirtschaftskorrespondent aus Frankfurt. Korrektur Auf Seite 7 der ZEIT von vergangener Woche druckten wir ein Foto aus einem Kaffeehaus in Kairo. Einer der Besucher hält eine arabische Zeitung, deren Titelzeile wir falsch übersetzten. Richtig lautet sie: Amerika weint Blut. Wir bedauern das Versehen.