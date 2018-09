Diese Arbeit wollen zwei Professoren aus Hamburg und Bochum den Personalern abnehmen. Werner Sarges und Heinrich Wottawa haben das "Handbuch wirtschaftspsychologischer Testverfahren" herausgegeben. Dabei ist ein schwergewichtiger Wälzer von über 600 Seiten herausgekommen, der immerhin über hundert verschiedene Testverahren behandelt. Ferner werden vier Testsysteme vorgestellt.



Jeder Test ist dabei von einzelnen Experten beschrieben; die Aufsätze sind meist auf Deutsch, einige aber auch in Englisch geschrieben. In sehr übersichtlicher und klar gegliederter Form nennen die Beiträge jeweils Autoren und Bezugsinformationen und beschreiben Einsatzbereiche, Grundlagen, Inhalte, Gütekriterien und Ergebnisse. Gibt es zu einem Test bereits Veröffentlichungen, sind diese erwähnt. Allen Beiträgen geht es als Leitlinie darum, zu plausiblen und anwendbaren Aussagen zu kommen.



In der Gesamtheit macht das Handbuch die Tests damit untereinander vergleichbar. Das ist wichtig, denn die Tests sind sehr unterschiedlich, sowohl in Hinsicht auf die Qualität, ihre möglichen Ergebnisse, die aufgewendete Zeit und die Kosten - als auch in Hinsicht auf ihre Seriösität.



Hilfreich für die Suche nach geeigneten Testverfahren für konkrete Anwendungen sind die drei Register des Buches. Sie listen die

- getesteten Merkmale

- vorgesehenen Einsatzbereiche (Zweck / Zielgruppen / Inhalte) und die

- Inhaltsgruppen der Tests auf.



Fazit: Mit dem Wort "Handbuch" schmückt sich dies Werk zu recht.



Handbuch wirtschaftspsychologischer Testverfahren /

hrsg. von Prof. Dr. Werner Sarges ; Prof. Dr. Heinrich Wottawa. -

Lengerich ; Berlin ; Riga ; Rom ; Wien ; Zagreb : Pabst Science

Publishers, 2001. - XXII, 646 S.

ISBN 3-935357-55-9

48,50 DM / 24,80 EUR



http://www.pabst-publishers.de/