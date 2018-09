Westeuropa nehmen, was der Osten des Kontinents braucht - so will die Bundesregierung die nahende EU-Erweiterung finanzieren. Dieses Ansinnen hat Hans Eichel, Finanzminister von Europas größtem Nettozahler, der Brüsseler Kommission übermittelt. Mit dem Beitritt von Polen, Ungarn oder dem Baltikum werde das "Wohlstandsgefälle" innerhalb Europas "erheblich zunehmen und sich nach Osten verlagern", argumentiert der Minister in einem zweiseitigen Brief an Michel Barnier, den EU-Kommissar für Regionalpolitik. Und schon in seinen "ersten Überlegungen aus deutscher Sicht", die der ZEIT vorliegen, weiß Eichel, woher die Fördermilliarden für Mittel- und Osteuropa kommen sollen: Die müsse Brüssel ab 2007 vor allem "durch eine stärkere Konzentration" der Subventionen "bei den EU-15", also den heutigen Unionsmitgliedern, einsparen.

Bis zum Jahr 2006 gilt in der EU der Finanzrahmen der Agenda 2000, der den rückständi-gen Regionen Westeuropas jährlich etwa 30 Milliarden Euro für neue Straßen, Schienen oder Stadtsanierung sichert. Für die Zeit danach will der Bundesfinanzminister solche Hilfen auf die dann wahrscheinlich zehn neuen Mitgliedsstaaten beschränkt wissen. Im Westen müsse abgespeckt werden. "Anstelle einer großflächigen Förderung" dürfe Brüssel dort allenfalls noch "Maßnahmen mit dem größten europäischen Mehrwert" sponsern. Als vage Beispiele nennt der Deutsche "die Bildung von Netzwerken" oder "die Förderung des Erfahrungsaustau-sches". Das klingt, als solle - außer Zuschüssen für ein paar Seminare - von der Strukturpolitik für die EU-15 nichts übrig bleiben.

Berlin will nach 2006 nicht zweimal zahlen: für die Neuen im Osten und die Altempfänger im Süden. "Ich sehe die Gefahr, dass zu viele Erwartungen geweckt werden", umschreibt Eichel seine "gewisse Sorge". Beim Sparen müssten alle Regierungen der EU-15 verzichten, "es darf nicht einseitige Gewinner und Verlierer geben. Vergleichbare Regionen müssen gleich behandelt werden."

Diese Worte wählte Hans Eichel mit Bedacht. Er weiß: Sein Sparplan für Brüssel dürfte nicht nur in Madrid, Athen oder Lissabon Proteste provozieren - auch in ostdeutschen Landen wird Berlins Kurs als "reine Wessi-Politik" beargwöhnt. Gemäß seiner Logik würden vor allem die Armen im Westen für die noch Ärmeren im Osten darben. Immerhin stehen den neuen Ländern von 2000 bis 2006 über 19 Milliarden Euro aus Brüssel zu; und noch im Juni, beim innerdeutschen "Solidarpakt II", hatte Eichel geschworen, die Interessen von Schwerin, Dresden oder Magdeburg in Europa nicht zu vergessen.

Das mahnen nun prompt die fünf ostdeutschen Landesregierungen an. Die Konferenz der Ost-Ministerpräsidenten forderte Mitte dieser Woche Berlin zu einem "intensiven Dialog auf", "um möglichst kurzfristig eine gemeinsame deutsche Position" für die EU-Reform zu buchstabieren. Schon nächste Woche treffen sich die Landesregierungen obendrein mit EU-Kommissar Michel Barnier. Der Franzose hofft, seine besten deutschen Kunden als Verbündete zu gewinnen - gegen Eichel und die Phalanx der westdeutschen Ministerpräsidenten, denen die EU-Regionalpolitik lästig ist. Bayern und Nordrhein-Westfalen verlangen, statt Regionalpolitik die europäische Wettbewerbskontrolle zu lockern und ihnen mehr Spielraum bei der Wirtschaftsförderung zu gewähren. Eine Brüsseler Statistik belegt aber: Die reichen Länder päppeln ihre Unternehmen besonders eifrig auf, um sich einen Vorsprung im EU-Binnenmarkt zu ergattern.