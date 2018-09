Der Terror und die Terrorbekämpfung - sonst noch was? Wenn Bomben fallen und alle Welt auf den Gegenschlag bin Ladens wartet, wenn einem Milzbrand allmählich so vertraut wird wie BSE und man jetzt obendrein hinlänglich weiß, dass eine Attacke nach dem New Yorker Modell auf ein Atomkraftwerk unweigerlich eine nukleare Katastrophe bewirken würde, ist da noch Zeit für anderes? Für Nachdenken über Reformpolitik, Zivilgesellschaft, Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und globale "dauerhafte Entwicklung"?

Eigentlich nicht. Oder vielleicht doch, gerade jetzt! Wer weiß, schließlich könnten die Ereignisse des 11. September die Einsicht befördern, dass statt radikaler Entstaatlichung mehr Staat und mehr Regierungshandeln vonnöten sind und die Menschen mehr Einsicht für die Notwendigkeit aktiver Politik gewinnen. So jedenfalls argumentierte man Ende vergangener Woche in Paris, wo Gerhard Schröder und Lionel Jospin auf einem Podium im Rathaus öffentlich über langfristige Perspektiven in einer kurzfristigen Zeit nachdachten: über Demokratie, Umwelt, new governance und "Nachhaltigkeit".

Geplant worden war dieses Deutsch-Französische Forum der Friedrich-Ebert- und der Jean-Jaurès-Stiftung schon lange vorher. Aber würde es auch stattfinden? Es wäre nicht das einzige "Event" gewesen, das unter dem Eindruck des 11. September abgesagt wurde, wie nicht zuletzt der über viele Monate hinweg vorbereitete Gipfel der "Modernisierer" in Stockholm. Die beiden sozialdemokratischen Chefs wollten jetzt aber Flagge zeigen: Die Attacken von Al-Qaida seien eben "keine historische Zäsur" (Jospin), das Projekt der Modernisierung geht weiter, "nachhaltige" Zukunftsvorsorge bleibt auf dem Programm und ebenso die Hilfe für die armen Länder.

Klar, den Terrorismus könne man nicht mit Entwicklungshilfe bekämpfen, die Antwort auf die Verbrechen von New York und Washington bestehe in erster Linie in Repression (Schröder), man dürfe "Ursache und Nährboden" nicht verwechseln (Jospin). Doch nur eine Politik zur Förderung von globalen Strukturen dauerhafter Gerechtigkeit könne wirklich verhindern, dass den bin Ladens dieser Welt die Herzen der Massen in den armen Ländern zuflögen. In dem Punkt waren Schröder und Jospin, die sonst so ungleichen Genossen, sich einig.

Und dass Europa dabei seine Rolle noch finden müsse, auch diese Erkenntnis verbindet sie. Unverändert gehe es, predigte Schröder, "um eine aktive europäische Antwort" auf die Globalisierung. Dass dies gelinge, sagte er, "das würde ich unserem schönen alten Kontinent wünschen". Das klang, als hätte der Kanzler, dieser Superrealo, inmitten der Krise einen Traum.