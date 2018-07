Inhalt Seite 1 — Leben im Kreisverkehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hatte jemand anderes erwartet? Eine spektakuläre, eine überraschende Entscheidung zum 100. Medizinnobelpreis? Nein, alles wie immer: solide Grundlagenforschung, Befunde von elementarer Bedeutung. Und drei respektable Preisträger. Sir Paul Nurse, kürzlich geadelter Chef des Imperial Cancer Research Fund (ICRF) in London, und - welch triumphaler Tag für die britischen Krebsforscher - sein ICRF-Kollege Timothy Hunt, dazu der Amerikaner Leland Hartwell, Direktor des Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle. Sie alle werden seit langem als Nobelanwärter gehandelt, mit mustergültigen Laureaten-Biografien.

Die Herren haben eine Frage beantwortet, die von fundamentaler Bedeutung für die gesamte Biologie ist: Wie eigentlich schafft es eine Zelle, ihr Erbmaterial zu verdoppeln, wenn eine Zellteilung ansteht? Einmal zu verdoppeln, nicht dreimal, sonst gibt es Probleme. Und umgekehrt: Was veranlasst die Zellen, das Ganze zu unterlassen, wenn nicht geteilt werden soll? Denn sonst gibt es auch Ärger, Krebs zum Beispiel. Fehler wären verhängnisvoll, schließlich ist die Zellteilung kein seltener Vorgang - ständig werden verbrauchte Zellen auf diese Weise ersetzt, auch die 100 Billionen Zellen des Menschen entstehen durch Teilungen aus einer einzigen Eizelle. Doch wie das genau vor sich geht, war bis vor wenigen Jahrzehnten ein Rätsel.

Dabei ist die Antwort wie alle Biologie im Prinzip - leider nie im Detail - ziemlich einfach: Das ganze ist ein Kreislauf, deshalb heißt die Lösung des Problems Zellzyklus. Der Vorgang dauert zwischen zehn und 30 Stunden. Beteiligt an seiner Steuerung und Kontrolle sind Eiweiße im Zellkern, nämlich die Cycline (beim Menschen zehn verschiedene), die cyclinabhängigen Kinasen (CDK, ein halbes Dutzend unterschiedliche Enzyme) und dann noch die so genannten Checkpoint-Proteine. Guckt man allerdings noch genauer hin, was Wissenschaftler von Berufs wegen tun, dann sind an der Zellteilung Hunderte verschiedener Proteine beteiligt.

Wie die Hefe, so der Mensch

Im Prinzip aber, wie gesagt, ist die Angelegenheit simpel. Es beginnt mit einer Zelle in der G1-Phase des Kreislaufs (G für englisch gap, Lücke), die von außen das Signal "Vermehrung!" erhalten hat. Sie wächst, und in ihrem Zellkern werden Cyclin-Proteine hergestellt. Die verbinden sich mit CDK-Proteinen. Die CDKs werden aktiv und machen das, was Enzyme ihres Schlags tun, sie kleben Phosphorsäure-Moleküle auf bestimmte andere Eiweiße. Dann geht es richtig los mit dem Zellzyklus, die S-Phase (S für Synthese) setzt ein: Die phosphatbeladenen Proteine stürzen sich auf die Chromosomen und beginnen mit der Verdoppelung des Erbmaterials. Das kann vier Stunden dauern. Währenddessen werden die Cycline, die das Ganze gestartet haben, schon wieder abgebaut, damit aus der Verdoppelung keine Vervierfachung wird.

Doch auch vorher kann schon allerhand schief gehen. Hier kommen die Checkpoint-Proteine ins Spiel: Sie kontrollieren, ob die Erbgutverdoppelung ordentlich gelungen ist. Wenn nicht, stirbt die Zelle, falls doch, darf es mit der G2-Phase weitergehen, die in die M-Phase (M für Mitose, Zellteilung) mündet. Die verdoppelten Chromosomen werden voneinander getrennt, aus einem Zellkern werden zwei, die Zelle schnürt sich durch, und am Ende sind zwei Zellen mit vollständigem Erbgut entstanden. Viele dieser Befunde hatten die drei Laureaten an Hefezellen gewonnen. Doch auch bei Mensch, Tier, Pflanzen und sogar bei Amöben geht das mit der Zellteilung so und nicht anders.

Andererseits ging es den Forschern natürlich schon um den Menschen. Wer die Zellteilung versteht, weiß auch etwas über Krebszellen. In ihnen sind Teile des Erbguts kaputt, fehlen, sie sind verdoppelt oder falsch angeordnet. Solche Fehler können bei der Zellteilung passieren, wenn Checkpoint-Proteine nicht eingreifen oder Cycline nicht abgebaut werden und die Erbgutvermehrung aus dem Ruder läuft. Auch Fehler in den CDK-Proteinen können Krebs verursachen.