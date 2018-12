Bei den wichtigen Herbstauktionen wird wieder von großen Namen und Rekordsummen die Rede sein. Aber Kunst muss nicht immer viel Geld kosten.

Editionen und Multiples sind eine preiswerte Möglichkeit, sich an Kunst heranzutasten. Beim Berliner Art Forum sind die Editeure seit sechs Jahren Stammgäste, auch bei der Art Frankfurt haben sie alljährlich ein Forum. Dabei reicht das Angebot von gehobeneren Geschenkartikeln wie der Seife von Otmar Hörl, auf die das Wort "Unschuld" geprägt ist und die inzwischen zehntausendfach verkauft wurde, bis zu Liebhaberobjekten für Kenner.

Der Filzanzug von Joseph Beuys, 1970 in 100 Exemplaren von René Block ediert, gehört heute zu den Ikonen und ist gut und gern 100 000 Mark wert. Damals kostete er nicht viel mehr als ein Maßanzug. Nicht nur Beuys war "interessiert an der Verbreitung von physikalischen Vehikeln in Form von Editionen". Es gibt kaum einen namhaften Künstler, der nicht gern Editionen gemacht hätte. Marcel Duchamp, Claes Oldenburg, Bruce Nauman gehören ebenso dazu wie Dieter Roth oder Gerhard Richter. Dessen 115 Täfelchen "Grün-Blau-Rot", von der Schweizer Zeitschrift Parkett 1993 für 3500 Schweizer Franken aufgelegt, waren sofort ausverkauft - und eine gute Geldanlage.

Die bevorstehende Umstellung auf den Euro hat den Münchner Bildhauer Andreas von Weizsäcker zu Skulpturen in Form eines Chamäleons angeregt. Was aussieht wie Pappmaché, sind jedoch geschredderte, verleimte Geldscheine, die ihm die Bayerische Landeszentralbank überlassen hat, insgesamt sieben Millionen Mark.

Ob man nun die naturalistisch geformte Echse lieber in pastelligem Grün (5-Mark-Scheine) oder Hellbraun (1000-Mark-Scheine) mag - der Preis der acht Skulpturen ist der gleiche und liegt mit 4800 Mark an der oberen Grenze für Editionen. Herausgebracht hat sie Maria-Helene von der Milwe, die seit zwölf Jahren in Aachen eine Galerie betreibt und mit den ausgestellten Künstlern kleine feine Editionen entwickelt (www.galerie-von-der-milwe.de).

Mehr Kaufhauscharakter hat die Hamburger Multiple Box. Aber wer beispielsweise nach einer Intuitionskiste oder der Capri-Batterie von Joseph Beuys sucht, ist bei Sigfried Sander trotzdem richtig. Seit 1989 verlegt er Auflagenobjekte von Anna und Bernhard Blume, Felix Droese, Ulrich Meister oder Imi Knoebel und fördert neben gängiger Ware wie Wein mit Etikett von Ben Vautier auch junge Künstler wie Tilman Knop, dessen Commercials, winzig-witzige Bild-Text-Täfelchen, für 140 Mark Abnehmer fast schon im Abonnement finden (multiple.box@okay.net).

Die Liebe zu schönen Büchern und zur Kunst verbindet die Berlinerin Barbara Wien. Die Kunst lebt heißt symptomatisch der Faksimiledruck eines Buchunikats der Hamburger Zeichnerin Nanne Meyer, die 1988 ihre erste Edition herausbrachte. Ob sie nun neun grafische Blätter des documenta-Teilnehmers Jimmie Durham (4400 Mark), eine Kassette mit 16 Offsetdrucken der jungen Koreanerin Haegue Yang produziert (900 Mark), acht Folien von Ulrich Rückriem (150 Mark) in eine durchsichtige Schachtel packt oder die Schriften des Fluxus-Pioniers Arthur Köpcke ediert - Wien gelingen Kunst-Produkte von überzeugender Qualität (www.barbarawien.de).