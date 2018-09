Die Fußballbundesliga muss in den kommenden Jahren mit sinkenden Einnahmen für die Fernsehübertragung rechnen. Das erwartet Didier Bellens, Chef der RTL Group in Luxemburg. "Die Preise, die TV-Stationen bezahlen, werden sinken."

Bellens ist kein neutraler Beobachter der Szenerie, denn er verhandelt seit einem guten halben Jahr mit dem europäischen Fußballverband Uefa darüber, ob RTL die europäische Champions League auch nach der Saison 2002/2003 übertragen darf. An den Spieltagen zeigt der deutsche Sender RTL Dienstags eine Zusammenfassung und Mittwochs zwei Partien in voller Länge. "Doch so viel Fußball schadet der Quote", sagt Bellens. Der Sport habe seinen Ausnahmecharakter verloren. Wenn etwa zwei ausländische Mannschaften, wie zum Beispiel Manchester United gegen Lille OSC, antreten, würden "höchstens zehn Prozent der Zuschauer" so ein Spiel sehen wollen, bestätigt eine Sprecherin von RTL. Im Durchschnitt lag die Quote des Senders im vergangenen Jahr bei 14,3 Prozent. Nur weil der FC Bayern München in der vorigen Saison bis zum Endspiel vorgedrungen sei und dort gewonnen habe, könne man in Köln mit der Champions League zufrieden sein. RTL hat sich dazu verpflichtet, Fußball im jetzigen Umfang auszustrahlen. Für die neuen Verträge gelte die Vorgabe: Fußball müsse wieder seinen Ereignischarakter zurückgewinnen. Dazu gehört nach den Vorstellungen der RTL Group auch eine Verkleinerung der Champions League.