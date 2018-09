Eine Physiognomie wie aus Wilhelm Buschs spitzer Feder: Die Haartolle gibt sich genialisch zerrauft, die Nase ist lang, das Kinn noch länger. Die wenigen Zeichnungen des steirischen Dichters Johann Baptist Mayrhofer, die das Wiener Historische Museum aufbewahrt, zeigen einen leichenblassen jungen Menschen mit dunkel umränderten Augen. Eine weiche, in ihrer Empfindsamkeit fast aristokratische Erscheinung. Mayrhofer betätigt sich als Herausgeber ("Beyträge zur Bildung für Jünglinge") - und dichtet: Naturlyrik, Gedankenlyrik, meist klassizistisch-mythologisch angehaucht. Von Ende 1818 an lebt er zwei Jahre lang zusammen mit Franz Schubert bei der Witwe Sanssouci in der Wipplingerstraße 15. "Haus und Zimmer haben die Macht der Zeit gefühlt", notiert der Dichter, "die Decke ziemlich gesenkt, das Licht von einem großen, gegenüberstehenden Gebäude beschränkt, ein überspieltes Klavier, eine schmale Bücherstelle ..." Es heißt, Mayrhofer habe den ganzen Tag Schubertsche Melodien gepfiffen und gesummt und seine eigenen Gedichte seien ihm erst "lieb und klar" gewesen, "wenn Schubert sie in Musik gesetzt". Eine Wiener Boheme? Eine Künstler-Symbiose, die ihr außerordentliches Ende fand, als Schubert sich der "neuen Schule" der Romantik zuwandte und deren schillerndstem Vertreter, Franz von Schober?

Die 23 Mayrhofer-Lieder, die Christoph Prégardien und Andreas Staier nun versammeln (Teldec 8573-85556-2), lesen sich - und das ist der modernen Schubert-Forschung keineswegs fremd - wie das Psychogramm einer heftig bekümmerten, homoerotischen Leidenschaft. Ob der Hades nun einen "todesschwangern Frieden" verheißt, über Bergen "sich der Nebel breitet, und Luna mit Gewölken kämpft" oder Philoktet seine "leeren Arme" der Nemesis entgegenstreckt - Mayrhofer verklausuliert, was im richtigen Leben, aller sprichwörtlichen Wiener Liberalität zum Trotz, keinen Raum hat. Und Schubert antwortet, weniger therapeutisch-kompensatorisch als vielmehr aus ganzem Herzen "künstlich". Die Poesie ist Tarnsprache

die Musik will Gegenwelt. Am deutlichsten klafft diese Spannung in Atys (D 585), einer lyrischen Verbrämung jenes gleichnamigen antiken Helden, der in Raserei sich selbst entmannte und fortan nicht mehr wusste, welchen Geschlechts er sei. Wo Mayrhofer fatalistische Sehnsuchtsszenarien entwirft, da schürt Schubert längst ein ganz neues Verlangen - das nach der unendlichen Melodie, das nach der Bruderschaft der Musik. Andreas Staiers Hammerklavier weiß diese Distanziertheit in einer leuchtend klaren, regelrecht unbeschwerten Anschlagskultur zu fassen, und auch Prégardiens bisweilen allzu unerschütterlicher Evangelisten-Ton wächst einem hier ans Herz. Lieder unter der Eisschicht. Lieder auf der Flucht.

1836, acht Jahre nach Schuberts Tod, begeht Johann Baptist Mayrhofer Selbstmord. Er springt in Wien aus dem Fenster. Aus Angst vor der Cholera.

Heißt es.