"Stefanie und ich haben uns im 4. Semester beim Studium in Greifswald kennen gelernt. Wir waren zusammen in einer Prüfungsgruppe fürs Physikum, und irgendwann hat es dann gefunkt. Nach dem 6. Semester wechselten wir beide nach Kiel. Ich hatte noch ein Studienplatzangebot in Göttingen, aber das habe ich wegen Stefanie abgelehnt. Wir haben auch unsere Doktorarbeit gemeinsam geschrieben, das war allerdings eher Zufall, weil wir den gleichen Doktorvater hatten. Wobei ich es als durchaus effektiv empfunden habe: Wenn einer mal keine Lust hatte, ins Labor zu gehen - wir haben Veränderungen im HIV-Gen untersucht -, ist eben der andere hingegangen. So konnte immer einer zu Hause in Ruhe an der Arbeit schreiben. Ein echter Synergieeffekt. Nachdem wir fertig waren, haben wir uns meist auf die gleichen Stellen beworben. Wir sind spezialisiert auf Mikrobiologie und Virologie. Dass sie uns in Hamburg am Tropeninstitut beide genommen haben, war wirklich Glück. Eigentlich war nur eine AIP-Stelle ausgeschrieben, aber dann hörten wir beim Bewerbungsgespräch, dass in einer anderen Abteilung noch eine Stelle vakant ist. Am nächsten Tag kam der Anruf, dass wir anfangen können. Wir arbeiten also nicht in der gleichen Abteilung, aber doch sehr eng zusammen. Einmal am Tag sehen wir uns mindestens, meistens öfter. Ich genieße das, denn wenn es mal Probleme gibt, ist uns beiden klar, wovon wir sprechen. Man muss nicht lange erklären, sondern kennt die Stimmung und die Leute. Wichtig ist nur, dass man persönliche und berufliche Probleme trennt. Was wird, wenn wir hier mit dem AIP fertig sind, weiß ich natürlich nicht. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, wieder in derselben Stadt unterzukommen."

Marcus Panning, 30,

Arzt im Praktikum (AiP)

"Ich habe Marcus das erste Mal wahrgenommen, als er im Sommer am Strand eine Bemerkung über meine großen Füße gemacht hat. Das habe ich ihm übel genommen. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir ein Paar wurden, aber seitdem waren wir nur einmal vier Monate während eines Auslandspraktikums getrennt. Marcus und ich verstehen uns einfach und haben über den Beruf hinaus die gleichen Interessen. Wir gehen segeln, Ski fahren oder ins Theater, mögen die absolut gleichen Dinge. Als wir uns nach dem Studium beworben haben, war klar, dass wir in nicht allzu weiter Entfernung voneinander leben wollen. Als dann feststand, dass wir beide am gleichen Institut anfangen können, haben schon einige Freunde gesagt: Ihr seid wahnsinnig, so eng zusammenzuarbeiten. Aber für mich ist das überhaupt kein Problem. Im Gegenteil: Das, was wir machen, macht uns Spaß, und wir können fachlich über die gleichen Sachen diskutieren. Außerdem wissen wir beide, wie wichtig uns der Job ist. Als Konkurrenten haben wir uns nie gesehen, auch in der Bewerbungsphase nicht. Unangenehm ist nur, wenn es unter den Kollegen Missstimmungen gibt und an mich etwas herangetragen wird, was ich Marcus weiterleiten soll. Ich mache mir natürlich Gedanken und rede mit ihm. Er ärgert sich dann darüber, dass ihm persönliche Dinge nicht direkt gesagt werden. In solchen Situationen ist es nicht immer einfach, diplomatisch zu sein. Was wäre, wenn wir uns trennen würden, daran mag ich gar nicht denken. Das wäre ein knallharter Bruch. Ich könnte dann auf gar keinen Fall mehr dort arbeiten. Aber das ist nur reine Spekulation. Ich hoffe natürlich, dass es dazu nie kommt."

Stefanie Kramme, 27, Ärztin im Praktikum

Die Paartherapeuten Holzberg:

Gemeinsame Interessen sind die wesentlichen Grundlagen von Beziehungen, daher bietet ein gemeinsamer Beruf eine stabile Basis. Anregungen von außen und soziale Kontakte können jedoch eingeschränkt sein und zu Langeweile führen. Wird zusätzlich der Arbeitsplatz geteilt wie bei Marcus und Stefanie, fehlt die partnerfreie Zone, in der man sich von Konflikten distanzieren kann und anders wahrgenommen wird. Außerdem kann der gleiche Beruf Neid und Konkurrenz schüren. Als Paar werden die Partner von den Kollegen oft unbewusst als Elternfiguren erlebt. Sie sind misstrauisch, gehen in Konkurrenz, versuchen die beiden zu trennen oder mischen sich vermeintlich hilfreich ein. Das kann schlimmstenfalls zur Isolation des Paares führen.