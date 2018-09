Inhalt Seite 1 — "Was hast du im Busch gemacht?" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Illusionen hat Klaus Hauptfleisch nicht im Gepäck, als er 1996 nach Deutschland zurückkehrt. Acht schöne Jahre hat der Diplomsinologe in Taiwan verbracht, war Redakteur bei einem taiwanesischen Rundfunksender und hat als Englischübersetzer in einem großen Softwareunternehmen gearbeitet. Mit 35 Jahren hat er das Gefühl, entscheiden zu müssen, wo er hingehört. Zumal es in Taiwan schwieriger geworden ist, einen gehobenen Posten zu finden. Er rechnet damit, dass ihn nach so langer Zeit in Deutschland ein Kulturschock trifft, glaubt, er sei auf alles gefasst. Doch das ist ein Irrtum. Heute, fünf Jahre nach der Rückkehr, klingt die Bilanz des mittlerweile 40-Jährigen bitter: "Ich hänge zwischen den Welten, mein Herz ist noch in Taiwan. Ich habe immer noch Integrationsschwierigkeiten."

Schon als Student war der Sinologe für ein Jahr in Taiwan. Nach einem dreijährigen Lehrauftrag an der FU Berlin entschloss er sich, für ein halbes Jahr nach Taiwan zurückzukehren, um sein Chinesisch zu verbessern. Daraus sind dann acht Jahre geworden.

In den ersten Wochen nach seiner Rückkehr lief noch alles prima. Es war Sommer in Deutschland, Hauptfleisch hatte ansteckend gute Laune, schwebte in einer Art Dauer-Urlaubsgefühl. Schon vor seiner Abreise aus Taiwan hatte er die Fühler ausgestreckt und sich bei Computermagazinen in Deutschland beworben, mit zum Teil positiver Resonanz.

Doch es kommt anders: Eine Absage folgt auf die andere. Die Arbeitsämter in Berlin und München erklären ihm, er sei unvermittelbar, mal heißt es, er sei über-, mal falsch qualifiziert, mal bleibt die Begründung aus. Er bewirbt sich bei Sprachschulen oder als Übersetzer - vergebens. Die anfängliche Euphorie flaut ab. Zunehmend fühlt er sich fremd im eigenen Land, findet Bayern exotischer als Taiwan. Er vermisst seine Freunde, sehnt sich "nach Hause", nach Taiwan.

Da für viele Rückkehrer der Heimflug zu einer beruflichen Bruchlandung führt, hat die Bundesanstalt für Arbeit bei der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) eine "Koordinierungsstelle für deutsche Rückkehrer aus dem Ausland" eingerichtet. Die Probleme, auf dem deutschen Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, erklären die ZAV-Berater vor allem damit, dass Rückkehrern unterstellt wird, sie hätten den Anschluss verpasst und während der Abwesenheit das in Deutschland gefragte Know-how verloren.

Die Personalchefs erkennen zudem die Fähigkeiten, die sich Rückkehrer im Ausland angeeignet haben, oft nicht an, so der Vorwurf von Helga Ratke, die beim Deutschen Entwicklungsdienst (DED) für Rückkehrer zuständig ist. Die Frage "Was hast du denn im Busch gemacht?" müssten sich Entwicklungshelfer häufig gefallen lassen.

Auch die 34-jährige Birgit Schindhelm war unangenehm überrascht, wie wenig ihre Auslandserfahrung auf dem deutschen Arbeitsmarkt wert war. Knapp drei Jahre lang hat die Stadtplanerin aus Dessau für den DED in Nepal Systeme zur Häusererfassung eingeführt, Stadtpläne erstellt, Mülldeponien geplant. Ihre Rückkehr hat sie frühzeitig vorbereitet. Ein Jahr vor der Heimkehr startete sie von Nepal aus ihre Stellensuche übers Internet, nutzte Heimaturlaube für Bewerbungsgespräche. Trotzdem ging es schief. Sie merkte bald: "Das hat in meinem Job nichts gebracht, dass ich im Ausland gearbeitet habe." Das hatte sie sich anders vorgestellt. Eine schwere Krise in der Architekten- und Stadtplanerbranche sei vor ihrer Abreise nicht absehbar gewesen.