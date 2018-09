Peking

Die Wirtschafts- und Wolkenkratzermetropole Shanghai ist das New York Chinas.

Auf die Skyline an der Mündung des Jangtse sind die Chinesen so stolz wie die Amerikaner auf Manhattan. Ein Anschlag auf das 432 Meter hohe Jin Mao Building im Shanghaier Boom-Viertel Pudong würde sie genauso treffen wie die Attentate auf das World Trade Center die Amerikaner. Schon deshalb ist Pudong der ideale Treffpunkt für einen amerikanischen und einen chinesischen Präsidenten, um ihre Nationen auf den Kampf gegen den Terrorismus einzuschwören.

Am kommenden Wochenende soll es so weit sein: Dann wird George W. Bush zum Gipfeltreffen des Asiatisch-pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) bei Jiang Zemin in Shanghai zu Gast sein. Die China-Tour wäre die erste Auslandsreise des US-Präsidenten nach den Septemberattentaten. Ihr unerklärtes Ziel: Bush vor dem 21-Länder-Forum, das 45 Prozent der Weltbevölkerung repräsentiert, als Führer der größten Kriegsallianz aller Zeiten darzustellen - mit China als neuem Verbündeten.

Nichts davon stand ursprünglich auf dem Reiseprogramm: Vielmehr sollte Bush, der Weltraumschütze, gegen Jiang, den Handelskrieger, antreten. Vor dem 11.

September rüsteten das größte Industrieland und das am schnellsten wachsende Entwicklungsland eifrig für ein zukünftiges Großmachtduell: hier die Amerikaner mit neuen Strategieplänen, von denen einige die Eindämmung der aufstrebenden Volksrepublik zum Angelpunkt der Washingtoner Sicherheitspolitik machten. Dort die Chinesen auf strammem Globalisierungskurs, der dem Land mit dem raschen Ausbau seiner Wirtschaftsmacht einen schnellen politischen Einflussgewinn auf Kosten Amerikas versprach. So sah alles danach aus, das sich die beiden großen Gewinner der Globalisierung ziemlich schnell in die Quere kommen würden - bis plötzlich der 11. September 2001 alles veränderte. Werden sich die wetteifernden Riesenstaaten des 21. Jahrhunderts jetzt versöhnen?

Mao dreht sich im Grabe