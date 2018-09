Inhalt Seite 1 — Geballtes Nichts Seite 2 Auf einer Seite lesen

So einfach ist das mit der Welterkenntnis: Man braucht nur ein paar bunte Magazine durchzublättern, schon begegnet einem tiefe Einsicht, vorgebracht von Tim Hupe, einem Architekten und Schönling Marke extratrocken, der doppelseitig für Männermode wirbt. Locker lehnt er sich gegen die Kachelwand eines U-Bahn-Schachts und verkündet in großen Lettern: "Eine Waldlichtung, eine Höhle, ein Feuerschein im Dunkeln, das ist großartige Architektur. Ganz ohne Architekt."

Verklärt da einer seine eigene Überflüssigkeit zur Werbebotschaft? Handelt es sich um einen Beitrag zur Selbstverständnisdebatte der Architektenschaft?

Vielleicht ist Hupe ja nur ein heimlicher Komplize von Dietmar Steiner, auch wenn der eigentlich nicht in Mode macht, sondern das Architekturzentrum in Wien leitet. Beide aber, den Dressman und den Museumsmenschen, treiben ähnliche Thesen um. Vorige Woche erst weihte das Zentrum seine neuen Räume mit einer Ausstellung ein, die so wie die Werbung nach dem Großen und Grundsätzlichen sucht und die Frage aller Fragen stellt: What is architecture? Inszeniert wird diese Urfrage in einer Urhöhle, einem kuschelorangefarbenen Raumbauch, gefüllt mit Fotos, Videos und Modellen.

Wilde Baumhäuser aus Knüppeln und knittriger Plane gibt es dort zu sehen

die Katzentreppe in einem Berliner Hinterhof wird ebenso gezeigt wie verkramte Wohn- und Kinderzimmer. Der Besucher spürt leichte Sinnenwirre. Doch keine Angst, auch das Wohlgeformte, das Geplante, hat seinen Ort. Die Reduktionen von Herzog und de Meuron oder Donald Judd werden vorgeführt, kühle, einfache Körper, die allem Spektakel abschwören und nach dem puren Sein trachten.

Langsam beginnt man da zu ahnen, was sich im Durcheinander der Ausstellung abbilden möchte: Das Banale und das Besondere sollen in eins fallen, das Alltägliche vereint sich mit Hochästhetisiertem, um sich am Gehoben-Gewöhnlichen zu versuchen.

Erklärt aber wird nichts. Keine Einleitung, keine Gliederung weist dem Besucher einen Weg durch den Rätselparcours, selbst der dicke Katalog versammelt nur Texte von Philosophen und Architekten (größtenteils Nachdrucke aus Fachmagazinen) und enthält sich jeder Stellungnahme. Gewiss, über dieses geballte Nichts, über so viel Antiaufklärung kann man sich ärgern. Wer große Fragen stellt, von dem erwartet man große Antworten, diese Ausstellung hingegen bleibt nur Skizze. Als solche aber ist sie wohl programmatisch gemeint, denn insgeheim träumt sie von einer Architektur, die ist wie sie selbst: unbestimmt und frei von Stildebatten. Unterschwellig plädiert sie für ein Bauen, das sich nicht an Materialien und Formen berauscht, sondern nach Atmosphären fahndet und sich dem Sinnlichen verschreibt.