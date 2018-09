In dem Kultfilm American Graffiti gibt es einen Typen namens Terry, den die Freunde Froschauge nennen. Terry ist ein junger Mann mit Pomade in den Haaren und einer lupenartigen Brille auf der Nase, seine Vorderzähne gleichen denen eines ausgewachsenen Stallkarnickels. Ein echter Verlierertyp, der von den Jungs gehänselt und den Mädchen gemieden wird. Treffpunkt der jungen Menschen ist Mels Drive-in. Edelste Karossen aus Stahl und Chrom fahren nachts vor, eine dieser Karossen bekommt Terry von einem Freund geliehen.

Terry ist völlig von der Rolle und sagt: Ich gelobe dieses Auto zu lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten: Die Karre wird zum Aufreißerschlitten, eine Barbie-Blondine mutiert zur Beifahrerin und mehr.

Der amerikanische Autodesigner Brian Nesbitt muss an einen solchen Film gedacht haben. An eine Zeit, in der Autos noch Visitenkarte für den Eros und Wahrzeichen der Persönlichkeit waren. Um sich - was das Design angeht - von der Charakterlosigkeit zeitgenössischer Fahrzeuge abzuheben, entwickelte Nesbitt den Chrysler PT Cruiser. Und das war auch gut so. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, löst der Cruiser, ähnlich wie eine Aufführung von Robert Wilson, konträre Meinungen aus: Man beschimpft oder bewundert ihn. Das Retro-Design erinnert nicht nur an ein englisches Taxi. Denkt man sich die Motorhaube einmal weg, gleicht der bullige Rest einer Reisekutsche aus alten Tagen. Es gibt Menschen, die sehen in dem Fahrzeug einen Buckelwal.

Ein haptisches Vergnügen bereitet vor dem Einsteigen der wuchtige Türgriff aus Chrom. Nicht minder gut fühlt sich der Schaltknüppel an, doch bevor es zur Spritztour von Hamburg nach Sankt-Peter-Ording losgeht, schieben wir schnell noch eine CD in den Player, der auch in der einfachen Touring-zwei-Liter-Ausführung zum Standard gehört. Milva tönt nun durch die sechs Lautsprecher, melancholisch und fast herzzerreißend. Die hohe Sitzposition vermittelt ein Gefühl von Kaffeefahrt, schon kurz hinter der Hansestadt bewahrheitet sich, wofür der Name Cruiser steht: Das Fahrzeug gleitet geschmeidig dahin.

Zu dieser Landpartie an die Nordsee hat sich ein junger Heide-Tischler gesellt. Der junge Heide-Tischler hat ein breites Kreuz und eine differenzierte Meinung. Beim Blick unter die Haube sagt er zum Beispiel, dass der Motor sehr eng sitze und dass es daher schwierig sei, einen Keilriemen auszutauschen. Allerdings braucht man dafür als Fahrer eines Cruiser ja keinen Blaumann, sondern ein volles Portemonnaie. Der Gedanke an den Keilriemen unterliegt also der Liebe zum Cruiser und zum Cruisen, genauso wie der Spritverbrauch. Man entscheidet sich nicht gegen diesen Chrysler, weil er anstatt 6,8 Liter durchschnittlich 8,6 Liter schluckt. Auch nicht, weil die Türverkleidung ein bisschen zu verspielt ist und die Sitze etwas mehr Seitenhalt geben könnten.

Die Polster sind aufregend, das kribbelt schon, wenn man anfasst, sagt Terrys Begleiterin in American Graffiti. Bei Chrysler hat man sich für den Bezug vom Typ Tiplon-II in Taupe entschieden (nicht zu verwechseln mit Teflon!). Der kribbelt zwar nicht, erscheint aber durchaus strapazierfähig und fleckenresistent. Man muss sich das vorstellen wie eine Art Tweed.

Die Farbwahl wird zur Farbqual