In Prag sind die Dämonen los. Verweht sind die Zeiten, in denen Clemens von Brentano die tschechische Hauptstadt als "goldene" besang: "Prag, du meines Glückes reiche Schwelle! Sieh! Auf dem Schloß erglänzet eine Krone. Und wie ein Königsmantel weit ergießt die goldne Stadt sich vor des Berges Throne."

Die Krone ist gestürzt, der Königsmantel verrottet. Die Zeit kehrt sich um, es herrscht das schwarze Grauen. Mörder streifen durch die Prager Neustadt.

Bevor sie töten, quälen sie. Ein Gymnasiast wird auf die herabgestürzte Turmkrone von Sankt Stephan geflochten, ihre Zacken ragen aus der Brust des Toten. Ein Mann hängt mit den Fußsehnen an der großen Glocke von Sankt Apollinarius. Zum Glück hat Kvfltoslav Svach ein empfindliches Ohr. Dem Expolizisten stößt ein Missklang beim Morgenläuten auf. Im letzten Augenblick bewahrt er den Architekten davor, zwischen Glocke und Turmwand zerschmettert zu werden.

Und die Socken, die jemand über die Fahnenmasten vor dem Prager Kongresszentrum gepannt hat, sind die abgerissenen Beine eines anderen Architekten.

Das Grauen hat System. Die Opfer sind wie für "groteske Schauspiele" inszeniert. Bestrafen und Abschrecken wollen die Mörder, ihr Motiv ist Architekturkritik. Sie schreiben keine Aufsätze mehr, sie hängen die Ingenieure gleich auf, die Prag verschandeln. Doch sind Plattenarchitektur, Verkehrschaos und strahlenkontaminierte Massenwohnungen nur die allerjüngsten Bausünden, die Bestrafung verlangen. Bereits die Hussiten, die im 15.

Jahrhundert die Dachornamente der gotischen Kathedralen als Geschosse gegen die Heere der einzig wahren Kirche einsetzten, später dann die barocken Tortenbäcker und Bastler von Zwiebeltürmchen vergingen sich gegen den wahren gotischen Geist.

Die Rache der Baumeister ist kein Krimi klassischer Machart, in dem es um Verbrechen und ihre Aufdeckung geht. Das suggeriert zwar der deutsche Verlag im Untertitel, aber der junge tschechische Autor Milos Urban ist auf Spannenderes aus. Ihm geht es, mit deutlichen Verweisen auf die Klassiker der Gothic Novel, um die Wiederbelebung des Schauerromans. "Was glaubst du, wie Horace Walpole heute schreiben würde? Wäre ihm das moderne Prag schaurig genug?", disputiert der versponnene Svach mit einer Jugendfreundin die literarischen Aspekte des goticky román, wie der originale Untertitel lautet.