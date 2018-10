Der Mythos: Berichtszeugnisse, also die verbale Beurteilung von Schülerleistungen, sind pädagogisch sinnvoller als reine Ziffernoten. Indem Lehrer nicht nur einfach benoten, sondern ihr Urteil auch begründen, helfen sie vor allem schwächeren Schülern. Indem sie formulieren, was verbessert werden muss, können sie zu mehr Motivation und damit zu besseren Leistungen beitragen.

Die Wirklichkeit: Die Form eines Zeugnisses hat keinerlei Einfluss auf die Schülerleistung. Schüler sind gleich gut oder gleich schlecht, völlig unabhängig davon, ob sie Zensuren in Prosaform oder als reines Zahlenwerk serviert bekommen. Dies ist das Teilergebnis einer Studie über Aspekte der Lernausgangslage, die 1996 unter der Leitung des Erziehungswissenschaftlers Rainer Lehmann (Humboldt-Universität Berlin) in Hamburger Grundschulen durchgeführt wurde. Zwar hat es auf den ersten Blick den Anschein, als ob die Leistungen an Schulen mit Berichtszeugnissen im Bereich "Sprach- und Leseverständnis" geringfügig besser sind, doch eine genauere Analyse ergab, dass dafür nicht die Zeugnisse, sondern soziokulturelle Ursachen verantwortlich sind. Welche Zeugnisform eine Grundschule vergibt, darüber entscheiden in Hamburg nämlich die Eltern. Und Berichtszeugnisse werden besonders von Eltern mit vergleichsweise hohen Bildungsabschlüssen bevorzugt.

Deshalb ist in diesen Schulen generell mit besseren Schülerleistungen zu rechnen. Generell aber ist - so lautet das Fazit der Studie - "weder ein Vorteil der Berichtszeugnisse festzustellen, noch kann man davon sprechen, dass das Berichtszeugnis die Leistung mindere".