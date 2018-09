Herbert Grönemeyer fragte: "Wann ist ein Mann ein Mann?" Mit eineinhalb Jahrzehnten Verzögerung haben Die Ärzte die Frage erledigt: "Männer sind Schweine." Alles schien geklärt. Dem Thema "Männer" war nichts hinzuzufügen.

Diskussionen darüber, ob Männer in die Wechseljahre kommen oder potenzielle Vergewaltiger sind, gehören der Vergangenheit an und sind ohnehin nie fachkundig geführt worden. Denn als Gegenstand ernsthafter Forschung hat der Mann so gut wie keine Rolle gespielt. Die gender studies, die "Geschlechterforschung", wie die unzulängliche Übersetzung lautet, befassen sich mit Frauen: Hier wird im Wesentlichen von Frauen, über Frauen und über Forschung von Frauen geforscht. Männer kommen bislang nur vor, wenn sie diesen Vorgang behindern, wobei die Tatsache, dass sie realiter so gut wie gar nicht vorkommen, dahingehend gedeutet werden könnte, dass sie eben nicht behindern.

Vielleicht ist das der Grund, weshalb die gender studies nun beginnen, die andere Hälfte des Himmels jenseits der Testosteron-Schranke zu sondieren. Und schon haben sie eine verblüffende Entdeckung gemacht: Da sind Männer! Die Universität Bielefeld teilt uns mit, welche Lücke es nun zu schließen gilt: "Lange Zeit waren Begriffe wie Mann und Männlichkeit unhinterfragte Selbstverständlichkeiten." "Geschlecht", heißt es in der Pressemitteilung, wurde ausschließlich mit "Weiblichkeit" verbunden, während in beruflichen und politischen Kontexten Männer als "geschlechtsneutral" angesehen wurden.

Dieses Versäumnis müsse nun durch die "Vergeschlechtlichung des Mannes" korrigiert werden.

Beruhigend, dass die EU sich unter Beteiligung der Uni Bielefeld endlich dieser Angelegenheit annimmt, indem sie aus dem Rahmenplan V das Forschungsnetzwerk Critical Research on Men and Masculinities in Europe (Crome) fördert. Von März 2000 bis 2003 treibt das Netz "die Entwicklung empirischer, theoretischer und politikbezogener Ergebnisse über die Vergeschlechtlichung von Männern und Männlichkeiten" voran.

Etwas allerdings trübt die Freude über das Programm und die Vorfreude auf Resultate: Es nimmt ausschließlich den europäischen Mann ins Visier. Kein klärender Forscherblick richtet sich gen USA, Australien oder gar nach Osten.

Jenseits der Grenzen Europas ist Schluss mit Männlichkeiten. "Wann ist ein Mann ein Mann?" Grönemeyers Frage ist nun doch beantwortet: Dann, wenn die EU seine Beforschung bezahlt.