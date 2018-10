Zu einer generellen Stärkung der Fachhochschulen im System gehört nach Auffassung von Professor Mielenhausen auch die uneingeschränkte Teilnahme der Fachhochschulen an der Umstrukturierung der Studiengangsprofile und die Erweiterung der Forschungsmöglichkeiten. Gerade für die Zukunft sei es unabdingbar, dass Fachhochschulabsolventen in Kooperation mit einer Universität die Möglichkeit zur Promotion eröffnet und erleichtert werde. "Dennoch orientieren wir uns nicht an den Universitäten. Wir sehen die Möglichkeiten und Stärken der Fachhochschulen. Dazu gehört auch, dass das Forschungsprofil der Fachhochschulen durch Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft gestärkt werden muss".

