Das Buch, "ein Klassiker aus Brasilien", halte uns den Spiegel vor und zeige, "wohin das sture Festhalten an einer ,Leitkultur' führen kann", bemerkt der Schweizer Verlag schwabenfängerisch auf dem Umschlag. Oho! Eine Geschichte über Friedrich Merz oder Roland Koch, die im Rio de Janeiro des späten 19.

Jahrhunderts spielt?

Mumpitz, natürlich. Und doch passten die beiden besonders hoffnungsvollen Jung-Apparatschiks der CDU, auf deren glitschigen Populismus das Wort von der "Leitkultur" wohl anspielt, eigentlich ganz prima in das Panoptikum dieses Buches, das, im Frühjahr 1911 geschrieben, zunächst als Fortsetzungsroman einer brasilianischen Tageszeitung im Spätsommer und Herbst desselben Jahres veröffentlicht wurde. Es ist ein Panoptikum opportunistischer Schwätzer und blechbarocker Miles-gloriosus-Gestalten, fanatischer Rodomonteure und erloschener Karrieristen, autistischer Kümmerlinge und fideler Geldmännchen, kurz: das Panorama einer wahren Metropole, wie man es so ähnlich auch heute noch, natürlich um diverse weibliche Varianten erweitert, in allen "Hauptstädten" dieser Welt findet - in Ouagadougou und Paris, in Moskau und Djarkarta und gewiss auch im Bonner Berlin.

Am Rande der heiteren Runde, im Zentrum des Romans, steht Major Policarpo Quaresma, Anfang 40, Inhaber eines kleinen Postens beim Heereszeugamt. Halb Don Quijote, halb Beamtenkäfer, erforscht er, stets im Genusse üppiger Freizeit, einsam, aber heißen Herzens die nationale Identität Brasiliens. Per Eingabe an den Nationalkongress fordert er schließlich, am Ende seiner Wurzelsuche angelangt, das indianische "Tupø-Guaranø zur Amts- und Nationalsprache des brasilianischen Volkes zu erklären", da alle anderen Idiome europäisch oder afrikanisch kontaminiert seien. Vergeblich: Man spricht weiter Portugiesisch, und Quaresma darf sich, geistig erschöpft ob seiner patriotischen Mühen, in einer Heil- und Pflegeanstalt des dankbaren Vaterlandes erholen. Ende des ersten Teils. Im zweiten soll es ihm kaum besser ergehen. Und im dritten - der Major gerät in die Wirren des Marineputsches von 1893/94 - noch viel schlechter.

Der Autor dieses bitterkomischen Sittenspiegels heißt Alfonso Henriques de Lima Barreto. Mulatte wie der grandiose, auch hierzulande längst zum Klassiker avancierte, zwei Generationen ältere Machado de Assis, lebte Barreto - dem kenntnisreichen Nachwort des Übersetzers Berthold Zilly nach - ein eher stilles Beamtenleben, freundlich verziert durch einige mittlere literarische Erfolge, und starb schließlich, gerade 41 Jahre alt, 1922 am Hofe König Alkohols in seiner Heimatstadt Rio.

Wie in anderen Werken Barretos ist das Brasilien der Jahrhundertwende der Zeithintergrund auch dieses Romans, ein Land, das die Monarchie (1889) abgeschafft hat und dem doch die Demokratie nicht gelingen will. Im zweiten Teil des Buches, wo Quaresma sich als Gutsherr versucht, erfahren wir vom Elend des brasilianischen Landlebens jener Jahre

im letzten Kapitel dann führt uns der Autor das politische Desaster vor Augen, die Macht der Militärs, das Phlegma der Gewalt. Und doch gelingt es ihm, seinen Policarpo Quaresma aus der historischen Kulisse heraustreten zu lassen. Auf der Bühne Rios (der Leser dankt für den Stadtplan auf der Innenseite des Umschlags!)