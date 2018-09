Inhalt Seite 1 — Schröder vor dem falschen Karren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bundeskanzler Schröder hat ein neues Thema entdeckt, mit dem er sich gefahrlos als Freund und Helfer des Mittelstandes profilieren kann. Mit markigen Worten zieht er gegen einen Vorschlag zu Felde, der Kredite für heimische Unternehmen verteuern könnte. Die Regierung werde "Basel II in seiner derzeitigen Form kippen", wetterte er aus dem indischen Bangalore. Tatsächlich erarbeitet ein Ausschuss bei der in Basel ansässigen Bank für Internationalen Zahlungsausgleich unter der Chiffre Basel II Regeln, die das internationale Bankensystem stabiler machen sollen. Und des Kanzlers Opposition dagegen ist vor allem eines: opportunistisch.

Eine der geplanten Regeln lautet: Die Höhe von Darlehenszinsen soll an die Kreditwürdigkeit des einzelnen Schuldners geknüpft werden. Je größer dessen Ausfallrisiko ist, desto teurer wird also der Kredit. So ein Vorgehen verlangt die angemessene Beurteilung von Risiken, welche die Banken wiederum mit ausreichendem Eigenkapital absichern müssen, um im Fall einer Firmenpleite nicht selbst zum Konkursrichter gehen zu müssen. Denn kippt eine große internationale Bank, weil sie zu leichtsinnig Kredite vergeben hat, droht eine Kettenreaktion, die im Extremfall das internationale Finanzsystem einstürzen lässt. Die eigentliche Absicht von Basel II ist es also nicht, Kredite zu verteuern, sondern vor den Fehlern der Bankmanager zu schützen.

Die von Schröder losgetretene Debatte kommt nicht nur zur falschen Zeit, sie wird auch falsch geführt. Nur Deutschland ist gegen Basel II, obwohl der Vorschlag die Banken aller Industrienationen betrifft. Es droht das politische Abseits. Außerdem läuft die erfolgreiche internationale Kooperation der Notenbanken und Aufsichtsbehörden in Basel Gefahr, desavouiert zu werden.

Was der Kanzler verschweigt: Längst sind viele deutsche Kritikpunkte an der Risikomessung für Kredite durch geschickte Interventionen von Bundesbank und Bankenaufsicht in den Entwürfen berücksichtigt. Dazu gehört beispielsweise, dass Darlehen an kleinere Unternehmen weniger Risikovorsorge nach sich ziehen werden als Kredite gleichen Risikos an große Konzerne.

Falsch geführt wird die Debatte, weil sie Bankenregulierung mit Mittelstandsförderung verknüpft - zwei Themen, die nichts miteinander zu tun haben. Daran tragen allerdings die deutschen Banken selbst die Schuld. Wenn sie glauben machen wollen, dem Mittelstand drohten höhere Zinskosten, sagen sie nichts anderes, als dass sie bislang Darlehen vergaben, ohne über deren wahres Ausfallrisiko nachzudenken.

Nun sollte man meinen, der vorsichtige Bankier vergebe seine Kredite so umsichtig, dass er auch Krisenzeiten überlebt. Dafür braucht man eigentlich keine Vorschriften. Doch so paradox es klingen mag: Genau das ist die Idee von Basel II. Die Unterlegung mit Eigenkapital soll mit dem wirtschaftlichen Kalkül moderner Finanzinstitute in Einklang gebracht werden. Die alte - und bislang immer noch angewandte - Regel ist zu pauschal: Alle Darlehen an Unternehmen, ob sie vor Finanzkraft strotzen oder kurz vor der Pleite stehen, müssen gleichmäßig mit acht Prozent Eigenkapital unterlegt werden. Anders gesagt: Jede Bank kann ihr Eigenkapital also höchstens 12,5-mal verleihen. Das heißt aber auch, gesunde Unternehmen subventionieren über höhere Zinsen, als es ihrem Ausfallrisiko angemessen ist, die schwächeren Firmen. Effizient kann das nicht sein.

Die Chefs der großen Banken wissen das - und doch sind sie unehrlich. Zum einen haben sie den Mittelstand instrumentalisiert, damit ihre Interessen in Basel vertreten werden. Zum anderen führt der harte Wettbewerb um Firmenkredite dazu, dass bewusst Konditionen akzeptiert werden, die jeglicher Risikomessung spotten. Das hat erst vergangene Woche wieder der Vorstandssprecher der Commerzbank, Klaus-Peter Müller, vor seinen leitenden Mitarbeitern eingeräumt: "Noch können wir am Markt viel zu selten Margen erzielen, die bei vernünftiger kaufmännischer Betrachtung erforderlich sind." Angesichts dieses Dilemmas können die Banken nun bequem Basel II als Entschuldigung vorschieben, um höhere - sprich angemessenere - Margen durchzusetzen.