Die Liebe zu Kuba hat beim Spezialisten Aventoura nicht nachgelassen, was auch dem Programm fürs kommende Jahr deutlich anzumerken ist. Der attraktiv aufgemachte Katalog Cuba real 2002 liest sich eher wie ein Reiseführer über die Karibikinsel denn wie ein Reiseprospekt. Doch trotz der üppig verteilten Fotos und einiger gestalterischer Kinkerlitzchen ist das Heft benutzerfreundlich und liefert ausführliche touristische Daten und Informationen zu den verschiedenen Exkursionen. Aventoura, Rehlingstraße 17, 79100 Freiburg, Tel. 076½11 69 90, Fax 211 69 99, Internet: www.aventoura.de.

Auf Sylt heißt Wellness zwar Syltness, bedeutet aber das Gleiche wie woanders auch. Das Westerländer Gesundheitsmagazin informiert über Schönheitsbehandlungen, die Segnungen der auf der Nordseeinsel angebotenen Thalasso-Therapie und des ortstypischen Heilmittels Schlick. Das komplette Gesundheits- und Beautypaket des früheren Kurzentrums in Westerland (jetzt Syltness-Center) verrät der nur 16 Seiten umfassende Prospekt, den der Tourismus-Service, Tel. 04651/99 80, verschickt. Im Internet unter: www.westerland.de

Die Welt ist in Farben aufgeteilt, die Touren sind durch Symbole gekennzeichnet. Sobald man das System durchschaut hat, arbeitet man sich relativ mühelos durch den rund 160 Seiten starken Katalog von Lernidee Erlebnisreisen. Der Berliner Veranstalter propagiert den "ungewöhnlichen Urlaub" und hat sein Programm für 2002 in diesem anspruchsvollen Sinne noch einmal aufgestockt. Neu sind unter anderem die Dreiländer-Rundreise durch Lateinamerika (Argentinien, Uruguay, Brasilien, 21 Tage, 2691 Euro) oder die Königsstädte Südostasiens (21 Tage ab 2695 Euro). Katalog: Lernidee Erlebnisreisen, Dudenstraße 78, 10965 Berlin, Tel. 030/786 00 00, Fax 786 55 96, www.lernidee-reisen.de

Die Quellen der Lebenslust" offenbart der Katalog Wellness & Aktiv 2001 der Steigenberger-Hotelkette - und die sprudeln natürlich in den eigenen Häusern in Deutschland, Österreich sowie auf Gran Canaria. Sie bieten in ihren ausgedehnten Wellness-, Fitness- und Beauty-Zonen vielfältige Regenerationsmöglichkeiten. Neben diversen fernöstlichen Behandlungsmethoden gibt es auch Bodenständiges wie zum Beispiel Schlammpackungen, Milchbäder oder Fastenkuren. Katalog und weitere Informationen: Steigenberger Touristik Service, Tel. 069/66 56 44 60, Fax 66 56 44 66, Internet: www.steigenberger.com