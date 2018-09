Wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen diskutiert wird, droht der ADAC. Wenn sich ARD und Kirch nicht auf die Übertragung der Bundesligaspiele einigen können, meldet sich der Kanzler aus dem Urlaub. Für alles gibt es kraftvolle Stimmen: für Industrie, Banken, Zahnärzte, die Umwelt und natürlich für die soziale Gerechtigkeit. Doch gibt es eine Institution oder eine Person, die sich wie ADAC, Kirchen oder BDI für ihre Interessen, öffentlich und kraftvoll für die Interessen der Wissenschaft einsetzt? Mit seinem etwas unhandlichen, aber kurzen Slogan "Seefahrt ist not!" hat es Gorch Fock zu Beginn des letzten Jahrhunderts geschafft, das Budget für die Marine nicht nur vor Streichungen zu bewahren, sondern man hat das Budget sogar kräftig aufgestockt. Brauchen wir heute ein "Wissenschaft ist not!"? Ich glaube ja.

Der Osten muss gefördert werden

Die Konkurrenzfähigkeit einer Gesellschaft hängt in entscheidendem Maße davon ab, wie viel sie in Forschung und Entwicklung investiert. Forschung heißt: neue Lösungen, neue Produkte, neue Existenzen, mehr Arbeitsplätze, mehr Wohlstand für alle. Angewandte Forschung von heute beruht auf den Ergebnissen der Grundlagenforschung von gestern. Vereinfacht kann man sagen: Angewandte Forschung schafft die Produkte von morgen, Grundlagenforschung die Produkte und Problemlösungen von übermorgen.

Nur der ständige Vergleich mit den Besten zeigt, wo wir stehen. Das wird deutlich beim Vergleich der Pro-Kopf-Ausgaben. 1989 gaben Wirtschaft und öffentliche Hand in Deutschland pro Kopf der Bevölkerung 488 Dollar für Forschung und Entwicklung aus. In Japan waren es 482 Dollar, in den USA 581. 1997 war die Situation völlig anders. Während die Ausgaben in Japan auf 715 Dollar und in den USA auf 794 Dollar stiegen, erreichten sie in der Bundesrepublik nur 511 Dollar. Die lächerliche Steigerung von 488 auf 511 Dollar war erstens inflationsbereinigt keine und hat uns zweitens mächtig zurückgeworfen. Um wieder den Anschluss an die Spitze zu schaffen, müssten Staat und Wirtschaft die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen um ein Drittel steigern. Im Klartext: um jährlich 40 Milliarden Mark. Sicherlich, eine große Summe. Aber verglichen mit den 1200 Milliarden Mark, die die sozialen Systeme jedes Jahr verbrauchen, ist das ein Betrag, den wir für unsere Zukunft durchaus aufbringen können.

Ganz besonders nötig ist ein Kurswechsel für den Aufbau Ost. Dort kommt nur ein Wissenschaftler auf 1000 Bewohner, im Westen aber vier und in Japan acht. Deshalb: Weg von den unsinnigen ABM-Maßnahmen, hin zu mehr Investitionen in die ostdeutsche Wissenschaft. Der Blick in den Osten zeigt noch etwas: dass die Investitionen in Forschung und Entwicklung der Wirtschaft dort besonders viel zu wünschen übrig lassen. Dabei gibt es im Vergleich zu den alten Bundesländern eindeutige Vorteile für den Osten. Dort findet sich oft nicht nur ein technikfreundlicheres Umfeld und weniger Bürokratie als im Westen, ebenso gibt es dort kooperationsbereite Institute und Universitäten. Man findet paradoxerweise gerade im Osten weniger kollektivistische Bevormundungen durch Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften.

Gerade die Wissenschaft braucht mehr Freiheit. Der Tendenz, alles "steuern" und "lenken" zu wollen, muss widerstanden werden. In den Programmen der jetzigen Regierungsparteien wimmelt es nur so von Elementen aus Planung, Lenkung, Bevormundung. Gewiss: Die Politik soll Prioritäten setzen dürfen, besonders der Steuerzahler hat ein Recht darauf, zu erfahren, was mit seinem Geld geschieht. Umsteuern ist das neue Modewort. Doch dahinter steht leider auch, dass Forschungsprogramme ständig an gerade durchs Land ziehende Stimmungen angepasst werden.

Als im Frühjahr die BSE-Panik durchs Land schwappte, flossen plötzlich die Millionen. Und es wird nicht lange dauern, bevor wir Sonderprogramme von Milzbrand bis Sicherheit beantragen können. Das funktioniert auch andersherum: Seit Rot-Grün die Kernkraftwerke abschalten will, verschwindet Lehrstuhl um Lehrstuhl. Bald wird das Fachpersonal fehlen, um Kernkraftwerke sicher zu betreiben. Wenn wir so weitermachen, brauchen wir Green Cards für Kerntechniker. Viele Fehler, die in der Wirtschaft gemacht werden und die ich selbst gemacht habe, kann ich auf zu große Distanz zu den Problemen zurückführen. Je größer das Unternehmen, desto öfter beschäftigt sich der Chef mit seinen Visionen anstatt mit denen seiner Kunden. Trotz jahrelanger und folgenloser Standortdiskussionen ist die Wirtschaft vor allem deshalb noch so stark, weil sie aus vielen kleinen und mittleren Unternehmen besteht. Der Mittelständler kennt noch seine Kunden.