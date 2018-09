Inhalt Seite 1 — Schäuble taktiert, Merkel marschiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit das Bedauerlichste der letzten Wochen", sagte Angela Merkel im April 2000 auf dem Essener Wahlparteitag, sei der Rückzug von Wolfgang Schäuble. Die kleine Hommage an den Vorgänger klang schon damals leicht unterkühlt, eine Pflichtaufgabe, der sich die Neue kurz, knapp und am Rande der Höflichkeit entledigte. Dass Angela Merkels klares Machtbewusstsein durch keine Sentimentalitäten getrübt wird, wusste man damals schon. Schäuble war gescheitert, Merkel hatte davon profitiert. Punkt. Doch weil Angela Merkel in dem Amt, das sie vor eineinhalb Jahren von Wolfgang Schäuble übernommen hat, nicht sehr erfolgreich agiert, und weil nicht zu sehen ist, wie sich das bis zu den Bundestagswahlen im Herbst 2002 ändern könnte, steht plötzlich wieder der Vorgänger auf dem Plan. Das ist für die CDU-Chefin sicher die bedauerlichste Entwicklung dieser Wochen.

Steht Schäuble vor seinem politischen Comeback als Kanzlerkandidat der Union? Allein die Frage, von CSU-Landesgruppenchef Michael Glos gestellt und mit Schäubles sybillinischer Reaktion noch nicht beantwortet, hat Merkel in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Unabhängig von ihren eigenen Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur, auch unabhängig von den realen Chancen Schäubles, bedeutet der Ruf nach dem Vorgänger ein vernichtendes Urteil über die Nachfolgerin. In der Debatte um Schäuble schwingt das Verdikt mit, der Generationenwechsel sei gescheitert.

Das Urteil überrascht nicht. Missgunst und Misstrauen an der Spitze, ständige Kämpfe um die günstigste Ausgangsposition für kommende Führungsdebatten, mangelnde Orientierung und ewige Kontroversen um Grundfragen, hilfloses Agieren gegen die rot-grüne Regierung und inflationär gewordene "Machtworte" ohne Folgen - das sind die Eindrücke, die sich mit der CDU unter Angela Merkel verbinden. Sie kann nicht führen, ihr fehlt Autorität. Doch gerade weil das weder innerhalb noch außerhalb der Partei umstritten ist, wird sich die CDU besonders schwer tun, ausgerechnet Wolfgang Schäuble in die Spitze zurückzurufen. Seine Kandidatur wäre das stärkste denkbare Eingeständnis der gescheiterten Erneuerung. Selbst wenn das die herrschende Meinung im Unionsestablishment ist, wird man sich scheuen, dies mit einem Votum für den Vorgänger so offen zu dokumentieren. Darin steckt für Schäuble das größte Hindernis für seine Ambitionen.

Die erste Psychologin der Partei

Angela Merkel wäre nicht die instinktsichere Machtpolitikerin und erste Psychologin ihrer Partei, hätte sie diese entscheidende Schwachstelle Schäubles nicht sofort erkannt und genutzt. Nebenbei und ohne direkten Bezug zur Schäuble-Debatte mahnt sie ihre Partei, sich nicht auf "Spielchen von gestern" einzulassen. Und auf dem Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen beschwört sie die Delegierten, "dass wir einen Generationenumbruch hinter uns haben und dass die neuen Führungspersönlichkeiten genau den gleichen Anspruch auf Achtung und Vertrauen haben, wie das früher auch der Fall war".

Schäuble, ein Mann von Gestern, der sich hier und da noch ein bisschen nützlich machen darf, wenn er daraus keine weiteren Ansprüche herleitet - das ist die eine, die Merkelsche Sicht der Dinge. Der Vorgänger soll ihr nicht in die Quere kommen. Aber gilt dieser formal durchaus begründbare Anspruch auch im aktuellen Falle? Für Wolfgang Schäuble jedenfalls wird die geforderte Zurückhaltung in dem Maße unerträglich, in dem die CDU-Chefin ihre Defizite offen legt. Wo es ihr an inhaltlichem Profil mangelt, ist die intellektuelle Autorität ihres Vorgängers noch immer unumstritten. Neben Wolfgang Schäuble fallen einem nicht viele Namen ein, die für die CDU Überzeugungskraft zurückgewinnen und damit den zwar souverän wirkenden, aber gar nicht so erfolgreichen Kanzler herausfordern könnten.

Schon deshalb kann man gut verstehen, dass Schäuble sich nicht mit dem Status des Gestrigen abfinden kann. Auch die Art, wie es dazu kam, treibt ihn weiter um. Nicht Helmut Kohl, sondern er wurde zum Opfer der CDU-Spendenaffäre. Solange sich Schäuble auf dem politischen Parkett bewegt, wird er an dieser Ungerechtigkeit leiden und seine Rehabilitierung betreiben. Schon die Aussicht auf eine Kandidatur in Berlin erschien ihm ein Schritt auf diesem Weg. Es überrascht deshalb nicht, wenn er sich nun die vage Aussicht auf eine Kanzlerkandidatur offenhalten möchte. Dass Angela Merkel in dieser Sache klein beigibt, wird niemand - am wenigsten Schäuble selbst - erwarten.