Was mich aber - neben all den einzelnen Debatten um Sinn und Unsinn bestimmter militärischer Aktionen, um ihr Ausmaß und um das Ausmaß unserer Mitwirkung - zunehmend beschäftigt, ist unsere, der allen zugrundeliegenden Vorstellung von äußerer Sicherheit. Irgendwie haben wir Deutschen, mindestens wir Deutschen jüngeren Datums, uns mit dem Gedanken eingerichtet, spätestens seit 1989: Unser Land ist allemal sicher. Wir sind nur noch von Freunden umgeben. Und selbst "der Russe" unseligen Angedenkens ist keine Gefahr mehr. Gewiss, da und dort muss die Polizei noch einmal ausrücken - und die Feuerwehr. Aber dass unser gesamter Staat, unsere gesamte gesellschaftliche Ordnung jemals in Gefahr geriete - das kann sich keiner vorstellen, will sich keiner vorstellen.

Dass diese Gefahr jetzt (schon) gegeben sei - das will ich ja auch nicht behaupten. Jedenfalls so nicht behaupten. Aber würden wir dem Terrorismus nicht wirkungsvoll entgegentreten, zur Not auch militärisch, würden wir einer großen Terrororganisation gar einen safe haven anbieten - so würden wir jedenfalls auf mittlere und längere Frist dem Zerfall der internationalen Ordnung zusehen, der eines Tages in der Tat die Sicherheit unseres Landes und die Freiheit unserer Selbstbestimmung untergraben würden; nicht weniger als dies ein konventioneller militärischer Angriff auf uns tun würde. Wenn man auf den endgültigen Beweis für diese These warten wollte, dann wäre es freilich zu spät; zumindest würde dann die Gegenwehr unermesslich schwerer fallen. Auch deshalb: Wehret den Anfängen...

Ich fürchte also, dass wir die uns, von mir aus: von der Geschichte geschenkte (nationale) Sicherheit nicht als ein billiges Geschenk betrachten, das sich immer wieder von selbst verlängert und erneuert. So unangenehm der Gedanke auch sein mag: Für unsere Selbstbestimmung und Sicherheit müssen wir auch nach der Wende von 1989/90 immer wieder etwas tun, auch vorbeugend. Die Welt ist nun ein mal so, wie sie ist - und nicht so, wie wir sie gerne hätten. Gerade dann aber, wenn wir sie nur so sehen, wie wir sie gerne hätten, wird sie ganz anders aussehen.

