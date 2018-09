Pedro Solbes lächelt milde: "Nein, Europa steckt in keiner Krise." Das beruhigt, da Terror, Krieg und flaue Konjunktur auf die Stimmung drücken.

Aber dann fügt Brüssels Währungskommissar einen Satz hinzu, der all jenen in Berlin in den Ohren klingt, die nach Sonderprogrammen und neuen Schulden verlangen: "Wenn wir keine Krise haben, brauchen wir auch kein Krisenpaket zu schnüren."

Keine Panik. Und: "Kurs halten." Diesen Tenor pflegt Pedro Solbes, erst recht seit dem 11. September. Das verlangt sein Job als Hüter von Europas Stabilitätspakt, der allen Finanzministern Spardisziplin verordnet. Zugleich entspricht Solbes' tägliche Mahnung zu "solider Finanzpolitik" dem Wesen des 59-jährigen Spaniers. Dunkler Anzug, graumelierter Bart, randlose Brille - der Commissario del Euro ist eine ganz und gar seriöse Erscheinung.

Über die EU weiß Pedro Solbes Mira alles, er kennt jeden im real existierenden Europa. Zumal in Brüssel: Da hat er schon vor 30 Jahren studiert, später dann in unendlich vielen Gremien und Ministerräten gedarbt.

Europa ist sein Leben. Das hat ihn geformt und - "als Höhepunkt meiner Karriere" - ihm vor zwei Jahren den spröden Titel des EU-Kommissars für Wirtschaft und Währungsangelegenheiten beschert.

Eigentlich könnte er sich, da Romano Prodi die EU-Kommission zur "europäischen Regierung" aufwerten will, als europäischer Wirtschaftsminister begreifen. Solbes winkt ab: "Nein, das wird allenfalls einer meiner Nachfolger sein. Ich bin's nicht." Bloß keine Amtsanmaßung, das würden die 15 Finanzminister nicht goutieren.

Ausgerechnet der kontinentale Konjunktureinbruch dürfte die Rolle des Euro-Kommissars nun stärken. Solbes selbst nennt die drohenden Haushaltsprobleme in Berlin oder Rom "eine Bewährungsprobe für Europas wirtschaftspolitische Koordinierung." Da lauert ein Härtetest, auch für ihn persönlich. Hinter seiner breiten Stirn analysiert er brisante Daten zu Zinsen, Wachstum oder Schuldenbergen. Jede Menge Herrschaftswissen also, gespeist aus internen Analysen, aus Zwiegesprächen mit Finanzministern und der Europäischen Zentralbank (EZB). Solbes hätte viel zu sagen - zum Beispiel, was er vom wuchernden Loch im Berliner Haushalt hält. Und ob er, im Namen Europas, demnächst Hans Eichel einen blauen Brief schickt und sich mit den Deutschen anlegt. Aber entweder schweigt er auf brisante Fragen. Oder er redet, ohne etwas zu sagen. Als sei jedes Wort ein Gramm Dynamit.