die zeit: Herr Eigen, ist der Bestechungsfall bei der Deutschen Bahn nur ein Beispiel weit verbreiteter Betrügereien in Deutschland?

Peter Eigen: Davon gehen wir aus. Es handelt sich leider nicht mehr um vereinzelte schwarze Schafe, ganze Sektoren sind betroffen. In vielen Bereichen ist Korruption zur Norm geworden. Wo die Staatsanwaltschaft anfängt zu graben, wie beispielsweise in Frankfurt, stößt man schnell auf ein komplettes Netz.

zeit: Auch innerhalb der privaten Wirtschaft?

Eigen: Sicherlich. Früher haben wir von Korruption immer im Zusammenhang mit öffentlichen Einrichtungen gesprochen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wer seine Vertrauensstellung missbraucht, um sich selbst zu bereichern, ist korrupt. Beispielsweise der Einkaufsmanager eines großen Unternehmens, der sich seine Objektivität zunächst mit kleinen Geschenken und später mit großen Geldbeträgen abkaufen lässt. Allerdings ist es immer noch der klassische Fall, dass ein Privatmann an eine staatliche Stelle herantritt, um sich mithilfe von Geldzuwendungen und Geschenken den Zuschlag für eine öffentliche Ausschreibung zu sichern. Das führt zu Ineffizienzen und großen Schäden für die Volkswirtschaft. So was geht zulasten der Steuerzahler, da in der Regel nicht der günstigste Anbieter den Auftrag erhält.

zeit: Sind Staats- oder staatsnahe Unternehmen besonders gefährdet?

Eigen: Das würde ich so nicht sagen. Auch die öffentliche Hand ist in vielen Fällen sehr daran interessiert, die Mehrkosten, die durch Bestechung entstehen, zu verhindern. Das beste Beispiel ist die Deutsche Bahn, die alles getan hat, um den jüngsten Fall aufzudecken. Die Bahn ist Opfer der Korruption geworden und nicht Täter! Allerdings mangelt es der öffentlichen Hand oft an den Ressourcen, um weitere Verbrechen aufzudecken. In einigen Ämtern und Behörden wurden zwar Antikorruptionsstellen eingerichtet, doch sie reichen nicht aus. Auch gibt es in Deutschland viel zu wenig Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die dieser Art von Kriminalität gezielt nachgehen. Und die, die es gibt, klagen, dass ihnen mangels Personal und Mittel die Hände gebunden sind.

zeit: Wie ist das bei Privatunternehmen?