Alle Mädchen der zehnten Klasse müssen sich entscheiden, ob sie mit der Reifeprüfung abgehen oder das Abitur machen wollen. Helgas Mutter wäre es lieber, wenn ihre einzige Tochter die Logarithmentafel zuklappen und einen Haushaltskursus durchmachen oder ihrem Vater in der Praxis helfen würde. Sie wünscht ohnehin, dass Helga später einmal ihr Glück in der Ehe findet und sich darauf vorbereitet.

Aber Helga ist nicht dieser Ansicht. Sie will Medizin studieren wie ihr Vater, selbständig werden, sie möchte nicht von einem Manne abhängig sein. Ingrid denkt darüber anders. Obwohl sie Freude an der Schule hat, möchte sie sich nicht darauf festlegen lassen, noch mindestens acht Jahre in der Ausbildung zu stehen. Sie möchte irgendeinen leicht erlernbaren Beruf ergreifen, von dem ihr der Abschied nicht schwer fällt, wenn sich die Gelegenheit zum Heiraten bietet.

Aber ihre Mutter besteht darauf, dass sie ihr Abitur "baut" und einen akademischen Beruf wählt, der ihr eine selbständige und gesellschaftlich angesehene Existenz sichert.

Wer ist heute die Regel? Wer ist die Ausnahme? Ingrid oder Helga? Wären die unversehrten Ehen heute die Regel, so könnte es sein, dass die meisten jungen Mädchen wie Helga aus Opposition und jugendbewegtem Drang "die Freiheit wählen". Aber die wenigsten Ehen sind unversehrt. Kriegsverluste, lange Abwesenheit der Männer oder deren Arbeitslosigkeit, Evakuierung und aus all diesem entstandenen Zerwürfnisse haben die heutige Müttergeneration vor berufliche Aufgaben gestellt, von deren Erfüllung diese Generation aus der behüteten Umgebung ihrer eigenen Jugend heraus einmal träumte, deren harte Wirklichkeit indessen sie bis an den Rand ihrer Kräfte bringt, denn sie soll die vollgültige Ausübung des Berufs mit den Pflichten der Hausfrau und Mutter vereinigen. Aus dieser täglichen bitteren Erfahrung kommt der Rat an die Töchter: Belastet euch nicht mit Aufgaben neben dem Beruf und verlasst euch nicht auf die Geborgenheit der Ehe!

Es ist, mit anderen Worten, die breite Schicht bürgerlicher Familien nicht mehr da, aus der die Jugendlichen von 1910 bis 1930 in die Illusion eines "auf eigene Verantwortung gegründeten" Lebens ausbrachen. Darum müssen in der heutigen jungen Generation die Helgas die Ausnahme sein.

Die Ingrids dagegen sind in Nöten, in Unsicherheit und Erschütterungen aufgewachsen. Sie nehmen schon zu sehr am Existenzkampf teil, sei es, dass der Vater arbeitslos ist oder sich erst eine Position neu ausbauen muß, sei es, dass die Mutter sich zwischen eigenem Beruf und Haushalt abrackert und erschöpft. Sie können mit dem Ideal der Unabhängigkeit nichts anfangen. "Etwas vom Leben haben", dass hieß für ihre Mütter, als sie jung waren: Ungebundenheit und Selbstbestimmung. Für die Ingrids heißt es: nicht mehr so viel Sorgen haben, nicht allein sein, nicht Beruf und Haushalt miteinander verbinden müssen. Beide, die Helgas und die Ingrids, möchten anders leben als ihre Mütter, aber ihre Wunschbilder sind völlig entgegengesetzt.

Was Ingrid sich erhofft, ist eine behagliche Häuslichkeit, ein pünktlich ausgezahltes Haushaltsgeld – und ein Mann, dessen Tüchtigkeit und Treue für alle diese Annehmlichkeiten gutsagt. Auf diesen Mann wartet sie, und für ihn will sie sich bewahren. Was sie von freieren Verhältnissen zwischen den Geschlechtern beobachtet und erfährt, ist ihr unbehaglich. Auf die wahllosen "Freundschaften" einiger Altersgefährtinnen reagiert sie mit Abscheu. Das Rad der Mädchenmoral hat seine Umdrehung beendet: Ingrids Großmutter wurde für die Ehe erzogen und blieb bis zur Hochzeit in einer Unerfahrenheit, die von der Gesellschaft wohlbedacht war, denn die Reinheit der Frau war eine Voraussetzung der bürgerlichen Ehe. Ingrids Muter, im Zeitalter der Jugendbewegung und der Frauenemanzipation aufgewachsen, war schon als junges Mädchen über derartige "Vorurteile" erhaben. Sie sah es als selbstverständlich an, dass jeder Frau "das Recht auf den eigenen Körper" zugestanden wurde, und sie versucht Ingrid vorsichtig zu beraten und zu lenken. Doch Ingrid, die sonst ein aufgeschlossenes, modernes Mädchen zu sein glaubt und die Gleichberechtigung der Frau auf allen Gebieten für selbstverständlich hält, ist in diesem Punkte instinktiv unmodern. Sie hätte gegen eine Remanzipation der Frau nichts einzuwenden, vorausgesetzt, dass dabei nicht wieder die Unterordnung unter die Konventionen herauskommt. Denn davon, von der moralischen Ordnung im allgemeinen, hält Ingrid wenig. Ihr geht es nur um das eigene Glück im Schutz des Mannes.