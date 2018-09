Inhalt Seite 1 — Expansion mit Espresso Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Wien heißt er "Kleiner Schwarzer", in Madrid "Café solo" - weltweit ist er als "Espresso" bekannt. Der kommt aus Italien und bedeutet eilig oder ausgepresst. In 22 Sekunden wird er zubereitet. Das Ergebnis: sechs Zentiliter Flüssigkeit, bedeckt von einer nussbraunen Crema, serviert in einer kleinen Porzellantasse.

Ob Café au lait, Espresso oder Cappuccino - der Absatz von Kaffeespezialitäten boomt. Noch vor drei Jahren beklagte der Deutsche Kaffeeverband in einer Studie, dass Jugendliche immer später beginnen, Kaffee zu trinken, und dann auch noch weniger konsumieren. Das ändert sich - auch deshalb, weil die Anbieter Abschied vom biederen Kaffee-und-Kuchen-Image genommen haben.

Statt Filterkaffee aus der Kanne wird jetzt italienisch getrunken. Überall in Deutschland, vor allem in den Großstädten Berlin, Hamburg, Frankfurt und München, entstehen neue Kaffeebars - an die 400 gibt es schon. Neben Klassikern wie Espresso und Cafe Latte werden inzwischen auch gewagte Mischungen angeboten, Kaffee mit Erdbeer-, Vanille- oder Himbeergeschmack etwa.

Von jeher ist Deutschland nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Kaffeemarkt der Welt. Jährlich verbrauchen die Deutschen mehr als 500 000 Tonnen Kaffee, 162 Liter pro Kopf. Knapp acht Milliarden Mark ist die Branche schwer. Zwar sinkt der Gesamtumsatz wegen der fallenden Kaffeepreise auf dem Weltmarkt - aber der Außer-Haus-Umsatz steigt. Jede vierte Tasse Kaffee wird inzwischen in Cafés und Bars getrunken.

Die großen Röster haben diesen Trend längst erkannt. Gerrit Repko, Geschäftsführer der Nestlé Foodservice GmbH, sieht Kaffeebars auf Expansionskurs. "Je hektischer die Welt wird, desto wichtiger wird es, Pausen zu genießen." Nestlé schenkt seinen Kaffee bereits in Bahnhöfen, Einkaufszentren, Flughäfen und Sporthallen aus. Kaffeeröster Tchibo baut 300 seiner Filialen nach dem Drei-Säulen-Konzept um. Neben Kaffeeverkauf und -ausschank sollen weiterhin Gebrauchsartikel in den Trendbars verkauft werden. Das Konzept des Edelausschanks mit angeschlossenen Grabbeltischen nennt Tchibo "Coffee Shopping". Fragt sich nur, ob es so trendy ist, seinen Kaffee zu trinken, während nebenan Küchenschürzen, Bademäntel und Bandscheibenkissen verkauft werden.

Dass nicht jeder Coffee-Shop automatisch ein Erfolg wird, musste bereits Jacobs mit seinem Laden J-Cups am Filmpalast am Bahnhof Zoo in Berlin erfahren. Aus zwei Leitungen kommt hier per Knopfdruck der Kaffee geschossen - mit Milch und Zucker. Doch die meisten Kunden wollen lieber dabei zuschauen, wie ihr Kaffee entsteht. Die Bar im silbern metallicgrauen Cyberlook soll geschlossen werden - zu wenig Kundschaft.

Europa, Amerika und zurück