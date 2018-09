Aber der alte Mann hat jetzt keine Augen für die Ehrfurcht erzwingende Nordwand. Er sieht nur die eine Stufe, die vom Waggon der Zahnradbahn hinunter zum Bahnsteig führt. Links streckt ihm seine Frau die Hand entgegen, rechts der Schaffner. Da nimmt sich der Greis, zwei Wochen vor seinem 95. Geburtstag, selbst auf den Arm: "Ja, helft's mir herunter, nauf komm i allein."

Vor 63 Jahren ist er hinaufgestiegen. Am 24. Juli 1938 hat Andreas Heckmair aus München als erster Mensch die Eigernordwand bezwungen, 1800 Meter senkrechten Fels. An diesem Tag wurde er für die Alpinisten zum Star: Er hatte das letzte bergsteigerische Problem der Alpen gelöst. Die Nationalsozialisten stilisierten ihn zum deutschen Helden und deuteten seinen "Titanenkampf" als Beweis deutscher Überlegenheit: "Ein Volk, das solche Söhne hat, kann nicht untergehen!" Für den gänzlich unpolitischen Heckmair taten sich damit erst die echten Abgründe auf. Und eher macht ihn zum Helden, dass er sich damals nicht instrumentalisieren ließ, sondern seinen eigenen Weg ging. So wie schon immer in seinem Leben.

Sein Vater, der Gärtner André Heckmair, starb an Knochentuberkulose, als Anderl Heckmair zehn Jahre alt war. Das war mitten im Ersten Weltkrieg, die Witwe war zu arm, ihre beiden Buben zu ernähren, und gab sie ins Waisenhaus. Heckmair erinnert sich heute noch, dass sie vor Hunger den Schweinen die Kartoffeln aus dem Trog stahlen. Nach der Volksschule schickte man ihn zu einem Gärtner in die Lehre. Über seinen großen Bruder kam er damals zu seiner ersten Bergtour.

Rasch überflügelte er den Älteren. Wo andere sich an Kanten mühten, kletterte er ohne große Mühe. "Das Spiel mit dem Gleichgewicht gab das herrliche Gefühl von Freiheit", urteilt er später. Intuitiv fand er die richtigen Griffe; die Alpen boten hinter jedem bezwungenen Berg eine neue Herausforderung.

Die Erlebnisse am Fels waren so intensiv, dass sie sein ganzes weiteres Leben bestimmen sollten.

Aus dem Bergvagabunden wurde eine Alpenlegende

Auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise wurde Heckmair entlassen. Statt in München über sein Schicksal zu jammern, wurde er zum Bergvagabunden: nistete sich in der Hütte seines Bergsteigerclubs Hochempor ein, schleppte die Rucksäcke von Touristen, die ihn mit einem Nachtessen auf der Hütte entlohnten. Die Ostalpen wurden sein Revier, er kletterte in den Dolomiten und im Engadin. Mit dem Fahrrad fuhr er mit einem Kameraden nach Frankreich; er hatte von unbestiegenen Wänden am Mont Blanc gehört. Unterwegs sahen sie einen Wegweiser, Nizza 250 Kilometer. Für die Naturburschen schien das ein netter Abstecher, also fuhren sie halt mit ihren schweren Rädern auf holprigen Straßen ans Mittelmeer und zuckelten die Riviera entlang bis Marseille, wo sie im Hafen Säcke schleppten. Als sie wieder Geld in den Taschen hatten, bestiegen sie als Erste die Charmoz-Nordwand bei Chamonix. Viele andere Besteigungen folgten.