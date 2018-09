Den Preis haben nun zu gleichen Teilen die Vereinten Nationen und ihr Generalsekretär Kofi Annan erhalten. Die ZEIT- Leser aber prämierten die Arbeit der SOS-Kinderdörfer auf ihre Weise: Großzügig, wie in all den Jahren zuvor, reagierten sie auf die Bitte der Redaktion, mit einer Spende zu helfen.

So sind im Lauf der vergangenen zwölf Monate 217 594,84 Mark auf dem Sonderkonto beim Hermann-Gmeiner-Fonds in München eingegangen - für das Kinderdorf in Byumba, Ruanda, und für die Kinderdorfarbeit in Vietnam. Seit Beginn der Aktion Anfang 1996 summieren sich die Spenden der ZEIT- Leser auf rund 1,2 Millionen Mark!

Falls auch Sie mitmachen wollen: Hermann-Gmeiner-Fonds, München, Stichwort "DIE ZEIT", Kontonummer 69 12 000 bei der Deutschen Bank, BLZ 700 700 10. Für Beträge von mehr als 100 Mark erhalten Sie automatisch eine Spendenquittung, wenn Sie Ihre Anschrift deutlich lesbar angeben. Bei kleineren Beträgen gibt sich das Finanzamt mit dem Einzahlungsbeleg zufrieden.