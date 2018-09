In einem "Meer der Enttäuschungen", so befand Pakistans Präsident Pervez Musharraf vor kurzem, "ist der Aufbau von Pakistans Nuklearmacht eine einzigartige nationale Erfolgsgeschichte". Für Pakistan mag die Analyse stimmen; doch im amerikanischen Verteidigungsministerium sieht man das Atompotenzial des neuen Verbündeten mit wachsender Sorge. Könnte nukleares Material über die Grenze in die Hände Osama bin Ladens gelangen? Oder fiele bei einem möglichen Putsch in Pakistan islamischen Fundamentalisten die Macht und damit die Kontrolle über die Atomraketen zu?

Die Schreckensszenarien haben vergangene Woche mit bin Ladens Behauptung, er besitze sowohl atomare als auch chemische Waffen, neue Dringlichkeit erhalten. Dabei griff die allgemeine Verunsicherung auch auf Amerikas Politiker über. Während Außenminister Colin Powell bin Ladens Behauptung umgehend als "wilde Drohung und Aufschneiderei" abtat, schürte Verteidigungsminister Rumsfeld mit vagem Lavieren noch die Angst: "Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass sie nukleare Waffen haben, aber auf der anderen Seite könnten sie, entschlossen wie sie sind, sehr wohl doch welche haben."

Auch bei der Internationalen Atomenergieaufsichtsbehörde (IAEA) zeigt man sich besorgt: "Wir können nicht vollständig ausschließen, dass Terroristen nukleares Material in die Hände bekommen", hieß es Anfang November auf einer Sondersitzung der IAEA, die sich mit den Bedrohungen des Nuklearterrorismus beschäftigte.

Da sind zum Beispiel die beunruhigenden Aussagen von bin Ladens ehemaligem Gefolgsmann Jamal Ahmed al-Fadl, der seit Februar wegen der Bombenangriffe auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania 1998 vor Gericht steht. Jamal sagte aus, er habe 1993 versucht, im Sudan für 1,5 Millionen Dollar Uran zu kaufen. Er wisse allerdings nicht, was aus dem Deal geworden sei. Auf der IAEA-Tagung wiederum wurde von "zehn bleiversiegelten Containern" berichtet, die Anfang des Jahres an der Grenze zwischen Usbekistan und Kasachstan abgefangen wurden und die "eine erhebliche Menge an radioaktivem Material" enthalten haben sollen. Durchaus denkbar, dass sie für bin Ladens Terrorgruppe Al-Qaida gedacht waren.

Sorgen machen den Nuklearexperten vor allem die großen Mengen bombenfähiges Material, die als Folge der Abrüstung in Russland lagern. "Sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland werden bald jeweils fünfzig Tonnen Plutonium aus zerlegten Nuklearwaffen gewonnen haben", sagt der amerikanische Waffenexperte Richard Garwin. "Dieses ungebundene Nuklearmaterial ist eine viel größere Bedrohung als eventuelle Raketen aus so genannten Schurkenstaaten", warnt der Physiker, der einst die entscheidenden Vorarbeiten zur Wasserstoffbombe leistete und heute ein entschiedener Gegner des geplanten amerikanischen Raketenabwehrsystems ist.

Selbst der Bau einer eigenen Atombombe wäre Terroristen theoretisch möglich. Angesichts der benötigten Mengen spaltbaren Materials - mindestens sechs Kilogramm Plutonium oder 25 Kilo hochangereichertes Uran - und der notwendigen technischen Ausrüstung halten die Atomexperten eine solche Option aber für kaum realistisch. Wahrscheinlicher erscheint schon der Bau von "schmutzigen" Bomben, die aus einem konventionellen Sprengsatz und nuklearem Beiwerk bestehen. Damit ließe sich zwar keine echte Nuklearexplosion bewerkstelligen, aber immerhin das radioaktive Material großflächig verteilen und somit die Abwurfstelle verseuchen. Das dazu nötige Material, zum Beispiel strahlendes Cäsium-137, findet sich weltweit und kaum geschützt in Tausenden von radiologischen Kliniken.

Solche radioaktiven Bomben wären allerdings für Massenvernichtung kaum geeignet. Die Zahl der Todesopfer wäre begrenzt, die Kontamination hielte sich in Grenzen - die psychologischen Effekte dagegen wären verheerend. "Allein die Tatsache, dass radioaktives Material im Spiel ist, hätte einen gewaltigen Einfluss auf die öffentliche Stimmung und damit auf die Reaktion einer Regierung", warnt der britische Politikwissenschaftler Gavin Cameron. Außerdem würde es den Tätern einen fatalen Prestigegewinn bescheren.