Was erzählte man sich früher? Zum Beispiel dies: "Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind." Oder das: "In der alten Zeit gab es einen König, der hatte unzählige Schätze, aber er war kinderlos und zeugte keinen Sohn. Und er hatte unerträglichen Kummer darum, und wer ein Arzt war oder ein erfahrener Mann, dem sagte er es, und der machte ihm Arzeneien, Zaubermittel und Medizinen, damit die Königin schwanger würde, aber alles blieb nutzlos. Und er hatte keine Ruhe, Tag und Nacht, Winter und Sommer nicht."

In der alten Zeit bekam man Kinder. Es war der natürliche Lauf der Dinge. Man konnte nicht viel dagegen tun. Das sicherste Mittel war Enthaltsamkeit, alles andere ein Glücksspiel. Wenn man keine Kinder bekam, war es ein Fluch. Man konnte nicht viel dagegen tun. Die Märchen erzählen vom Gegenzauber, der die Kinderlosen erlöst.

Die Frage, die sich heutzutage vermutlich jede Frau irgendwann stellt: Will ich ein Kind?, und die neueste Frage: Welches Kind will ich?, ist revolutionär. Nie zuvor hat sich eine Frau derlei fragen dürfen oder müssen. Nie zuvor hatten Paare die Wahl. Das Kind kam oder es kam nicht. Ganze Bibliotheken der Weltliteratur, von Goethe bis Hawthorne und Hamsun, erzählen vom Elend der ungewollten Schwangerschaft. Und andere erzählen vom Elend der ungewollten Kinderlosigkeit.

Als Carl Djerassi 1951 das Schwangerschaftshormon Norethindron entwickelte, begann eine neue Epoche, und als die Pille Anfang der sechziger Jahre auf den Markt kam und jede Frau sie ziemlich leicht kriegen konnte, erschien der Engel der Freiheit. Die Ketten sexueller Fremdbestimmung und traditioneller Mutterschaft waren gesprengt. Alles schien möglich. Erst eine Weile später erkannten wir - das heißt die Generation, die zum ersten Mal mit der Pille lebte -, dass es lediglich der Teufel des Entscheidungszwangs war, der uns als Engel erschienen war. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte man in aller Freiheit fragen: Warum Kinder? Wir mussten erfahren, dass es darauf keine Antwort gab, jedenfalls keine rationale, und rational musste sie damals sein.

Nächtelang warf man sich das Pro und das Contra an den Kopf. "Wie kannst du es wagen, in diese Welt Kinder zu setzen?" Diese Welt: von ihr, noch vor der Globalisierung, glaubte man einen Begriff zu haben, es war eine Welt sozialer Ungerechtigkeit, imperialistischer Wirtschaftskriege, drohender Umweltkatastrophen und massiver Übervölkerung. Junge Paare, die arglos in solche Diskussionen hineingingen, kamen mit der Gewissheit wieder heraus, dass allenfalls Adoption legitim sei. Ohnedies war man davon überzeugt, dass genetische Einflüsse fast keine Rolle spielten für die Intelligenz und die Wesensart des Kindes; es lockte die utopische Vorstellung, dass man aus jedem Kind nahezu alles machen könne, erhalte es nur beizeiten die richtige Förderung. Da man wusste, wie viele Kinder im Elend es gab, sprach nichts dafür, die Pille abzusetzen und eigene zu zeugen.

Zur Adoption allerdings kam es selten, denn inzwischen hatten sich die traditionellen Verhältnisse aufgelöst, und die Paare, die eben noch leidenschaftlich diskutiert hatten, existierten schon nicht mehr. Die neuen, die sich immerfort bildeten, hatten gar keine Zeit, sich der Kinderfrage ernsthaft zu widmen, denn andere Dinge schienen wichtiger, erst mussten die Amis raus aus Vietnam, und danach war man ganz entspannt im Hier und Jetzt. Nach der Phase der Politisierung kam die der Selbstverwirklichung. Zu der schien auch zu gehören, dass man sich gelegentlich in holländische Abtreibungskliniken begab. 1988 bekannte die Mitbegründerin der Grünen Jutta Ditfurth: "Ich bin 36, da finde ich zwei Abtreibungen auf ein lustvolles, knapp zwanzigjähriges Geschlechtsleben relativ wenig."

Jahre später, als man spürte, dass Jugend ein vorübergehender Zustand ist, erfüllte man sich, ohne groß darüber zu reden, den lange unterdrückten Kinderwunsch. Oft war das nicht mehr möglich, sei es aus Altersgründen oder unerwarteter Unfruchtbarkeit wegen, und es begann, was heute die Spalten der Zeitungen füllt: die Suche nach Möglichkeiten künstlicher Reproduktion.