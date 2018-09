In Tschechien heißt es Zeleny Bod, in Portugal Ponto Verde und hierzulande einfach Grüner Punkt: das Recyclingsymbol, das die Umhüllungen von Schokoriegeln ebenso ziert wie Bierbüchsen, Schampoofläschchen oder Konservendosen. 1990 in Deutschland erfunden, sind die in sich verschlungenen Pfeile inzwischen nicht nur in 170 Ländern gesetzlich geschützt

der Grüne Punkt schaffte es sogar binnen zehn Jahren zum weltweit meistgenutzten Markenzeichen. Bereits 13 Nationen ermuntern ihre Verbraucher, es den Deutschen gleichzutun, ihren Verpackungsmüll getrennt zu sammeln und anschließend recyceln zu lassen. Hierzulande betreiben 91 Prozent der Bevölkerung diesen Volkssport, der die Verbraucher insgesamt knapp vier Milliarden Mark kostet - zur Freude vor allem von Wolfram Brück, dem Chef des Kölner Grüne-Punkt-Unternehmens Duales System Deutschland (DSD). Er fühlt sich als Ökopionier im Namen des umweltbewegten Volkes. Die Zufriedenheit mit seinem Müllimperium, ließ er kürzlich wissen, sei "so groß wie nie zuvor".

Tatsächlich hat Brück wenig Anlass, Optimismus zu verbreiten. Denn über seiner Erfolgsfirma, nach eigenem Bekunden eine Non-profit-AG mit rund 600 Aktionären aus Industrie und Handel, braut sich Unheil zusammen. Womöglich naht sogar das Ende des Grünen Punktes, der Kritikern wie dem Bochumer Ökonomen Erich Staudt schon lange Unwohlsein bereitet. "Aufwändig, aber wenig sinnvoll", lautet das Urteil des Innovationsforschers über das Müllmonster.

Nun droht das "Ungetüm" (Staudt) von innen zu zerbröseln.

Ein "Scheitern der Verpackungsverordnung", der Rechtsgrundlage von Grünem Punkt und Dualem System, hält jedenfalls mittlerweile Peter Traumann, der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), ebenso für "denkbar" wie Erich Greipl, Geschäftsführer der Metro Vermögensverwaltung: Ungewohnt deutlich sprach der Manager des Handelsriesen bei einem internen Treffen kürzlich von "schrittweiser Erosion" und "schleichendem Zusammenbruch".

Der Unmut, der das DSD in einem "Scherbenhaufen" (BVE-Chef Traumann) enden lassen könnte, hat gleich mehrere Ursachen: politische, ökonomische und juristische. In Kürze wird sogar das Europäische Gericht über den Grünen Punkt urteilen. Die Luxemburger Richter haben über einen Eilantrag zu befinden, mit dem der in Rechtsstreitereien erprobte DSD-Lenker Brück die sofortige Vollziehbarkeit einer Entscheidung von EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti stoppen will: Laut Monti missbraucht Brücks DSD seine marktbeherrschende Stellung - und zwar "besonders schwer".

Auslöser der Kommissionsentscheidung war eine Klage des DSD-Wettbewerbers VfW AG (Anteil am Markt für Verpackungsmüll: rund ein Prozent). Das übermächtige DSD, klagt der VfW-Vorstandschef Clemens Reif, verhalte sich "wie ein direkt vom Bundeskanzler beauftragter Moloch".