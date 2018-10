Die Ereignisse des 11. Septembers sind aber nicht alleine schuld an den Problemen der Fluggesellschaften. Vor allem in Europa gibt es nach Ansicht von Experten zu viele Anbieter. Und nach wie vor kommen die meisten europäischen Airlines in den Genuss staatlicher Subventionen. Heute haben nur wenige Länder eine eigene Automarke; eine eigene Fluglinie leisten sich fast alle. Ökonomisch gesehen hat das nur wenig Sinn. Für den langfristigen Erhalt einer Fluglinie ist ihre wirtschaftliche Gesundheit entscheidend. Zuschüsse verschleiern die wahre Kostenstruktur. Treten wirtschaftliche Schwierigkeiten auf, besteht dann im Krisenfall oft kein Reaktionsspielraum mehr - außer um weitere finanzielle Zuwendungen zu bitten. Vergeblich wie die Fälle von Swiss Air und Sabena gezeigt haben. Die LTU hofft noch. In nächster Zeit werde es zu einer Konsolidierung kommen, sagte ein Mitarbeiter des internationalen Luftverkehrsverbands IATA. Fraglich ist nur, wie. Die Standardstrategie anderer Branchen, Fusionieren, ist in der Luftfahrt schwierig, denn der internationale Flugverkehr ist noch immer stark reglementiert. Zu viele rechtliche Hindernisse müssen aus dem Weg geräumt werden. So sind ausländische Mehrheitsbeteiligungen an Fluglinien in vielen Ländern nicht erlaubt. Die Pilotenlizenzen stimmen nicht überein - in Amerika gelten andere Bestimmungen für den Schein als in Europa. "Auf europäischer Ebene wird zwar versucht, einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen", sagt eine Sprecherin des Luftfahrtbundesamtes. "Doch für außereuropäische Flüge werden Streckengenehmigungen noch immer auf bilateraler Basis verhandelt." (Siehe dazu auch von Donnerstag an den Kommentar "Flug über die Verlustzone" von Dietmar Lamparter.)

Ausweg Allianz

Nun verlangen Weltreisende aber nach weltweiten Verbindungen. Und viele Fluglinien haben erkannt, dass sie alleine nicht bestehen können und folgern: Wenn schon nicht fusionieren, dann wenigstens kooperieren: "Eine Konsolidierung ist nur über eine Änderung der politischen Rahmenbedingungen möglich. Bis dahin sind Allianzen ein erfolgversprechender Weg", ist sich Christian Klick, Unternehmenssprecher der Star Alliance, sicher. In der Star Alliance haben sich fünfzehn Fluggesellschaften mit teils so klingenden Namen wie Lufthansa, Air Canada oder Thai Airways zusammengeschlossen. Der Vorteil: Sie können das Streckennetz der Partner nutzen und gleichzeitig nationale Airline bleiben.

Nischenanbieter erfolgreich

Erfolgreich agieren können auch Nischenanbieter: regionale Anbieter und Billigflieger. Sie scheinen von der derzeitigen Krise sogar zu profitieren. So hat die kleine deutsche Augsburg Airways den Ausbau ihres Flugprogramms angekündigt. Und die irische Discount-Airline Ryanair verbuchte im September um ein Drittel mehr Passagiere als im selben Monat des Vorjahres. Die Fluggastzahlen des englischen Discountfliegers Go lagen sogar um 40 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das Erfolgsgeheimnis der Billiganbieter: Sie sparen vor allem beim Komfort und fliegen zu deutlich geringeren Kosten. (Siehe dazu von Donnerstag an auch Burkhard Straßmanns Artikel "Fliegen im Überlandbus".)

Auf die Geldbörsen der Konsumenten wirkt sich die Luftfahrtkrise ganz unterschiedlich aus. Einerseits steigen die Preise für Flugtickets, da die Fluglinien die höheren Versicherungskosten an die Passagiere weitergeben. Andererseits können Preise auch sinken, da die Airlines versuchen, den Rückgang ihrer Passagierzahlen durch Sonderangebote zu bremsen. (Mehr über die aktuelle Entwicklung der Preise in der Analyse von Olaf Krohn "Lächeln in der Krise".) Mit mangelnden Vertrauen in ihre Dienste werden die Airlines wohl noch einige Zeit zu kämpfen haben. Sicher scheint im Fluggeschäft derzeit nur eines zu sein: Die Anzahl der Fluglinien wird sich verringern.