Aber ich bin nicht nach Lahore gekommen. Jetzt, am Ende meiner zweimonatigen Reise, sitze ich da und frage mich: warum?

Natürlich habe ich es versucht. Gott weiß, wie ich es versucht habe. Eines Tages war ich sogar an der Bushaltestelle in Islamabad und habe mir eine Fahrkarte reservieren lassen.

"Wann wollten Sie fahren?", fragte mich der Mann hinter dem Schalter "Morgen."

"Um wieviel Uhr?"

"Wann gehen die Busse?"

"Es fährt ein Bus alle vierzig Minuten. Der erste verlässt Islamabad um fünf Uhr."

Der Angestellte hatte eine großes Heft vor sich liegen. Er hielt einen Kugelschreiber in der Hand. Er wartete nur darauf, dass er mich eintragen konnte. Mein Name in ein Kästchen, die Nummer des Sitzplatzes, die Abfahrtszeit. Fertig.

Er schaute mich über den Brillenrand prüfend an. Hinter mir standen zwei Leute, ein dritter Kunde kam gerade zur Tür herein. Sie warteten, darauf, dass ich mich entschiede. Ich zögerte.

"Wann sagten Sie, fahren die Busse?"

"Alle vierzig Minuten!"

"Und es gibt noch Platz?"

"In allen Bussen finden Sie noch einen Platz" Der Angestellte tippte mit dem Kugelschreiber auf das Heft. Er schob sich die Brille zurecht. Jetzt sah er etwas strenger aus. Ich spürte wie die Männer hinter mir ungeduldig wurden.

"Ich muss noch überlegen, entschuldigen sie", sagte ich, "darf ich mich hier setzen?"

Er ließ den Kugelschreiber fallen. "Natürlich, bitte." Er winkte einen neuen Kunden heran.

Ich ging zur Seite und ließ mich auf einen Kunstledersessel fallen. Er knisterte und knirschte. Ich sackte ab. Lähmende Unentschiedenheit hatte mich erfasst, die ich mir nicht erklären konnte. Ich fühlte mich erschöpft und aufgeregt zugleich.

Zu meiner rechten Seite saß ein älterer Mann. Er hatte eine kleine, lose verschnürte Kartonschachtel auf den Boden gestellt. Eine Henne lugte aus einer Öffnung in der Schachtel. Sie zuckte mit dem Kopf, und wenn man Gesichter von Hennen lesen könnte, dann sah diese hier verzweifelt aus.