Nach meiner Meinung ist gegen einen Krawattenschal, englisch Ascot tie, nichts einzuwenden, sofern Sie auch noch eine Jacke tragen. Ich kann mich erinnern, dass David Niven in vielen Filmen mit so einem schicken Halstuch herumgelaufen ist, ohne von irgendjemandem auf das Fehlen einer korrekten Krawatte aufmerksam gemacht worden zu sein. Aber: Wenn Sie schon ein so modisches Accessoire haben, besitzen Sie zweifellos auch einige Krawatten.

Warum wollen Sie nicht eine umbinden? Andererseits: Wenn Sie aussehen wie David Niven, kommen Sie überall mit nacktem Hals rein.

