Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Königin ihre Macht am Markt zum eigenen Vorteil rücksichtslos eingesetzt hat. Jedoch, ist das im modernen Turbokapitalismus verwerflich? Warum soll die Queen ihre Monopolmacht gegenüber kleineren Unternehmen nicht nutzen? Der so genannte Lopez-Effekt - eine besonders brutale Knebelung der Zulieferer, benannt nach dem ehemaligen VW-Chefeinkäufer - ist schließlich nicht strafbar. Und wenn das hoheitliche Feilschen nicht praktiziert würde - müsste dann nicht der altruistische Verzicht auf Monopolgewinne gerügt werden? Die Rationalisierungsmaßnahmen im Königshaus lassen Wirtschaftsprüfer ins Schwärmen geraten.

Aber ist das Imperium der Queen tatsächlich mit einem auf vielen Märkten operierenden Konzern vergleichbar? Damit stellen sich fundamentale Fragen nach der Art des Produkts und dessen Finanzierung. Die Queen bietet eine Dienstleistung an: Monarchie für das britische Volk und den Rest der Welt. Dafür gibt es jedoch keinen Marktpreis, der etwa beim Schaulaufen der Königin erzielt werden könnte. Es handelt sich um ein öffentliches Gut. Wer ein Auto kauft, schließt Dritte über die Zahlung des Preises aus. Bei der Monarchie verhält es sich wie bei öffentlichen Gütern wie Geldwertstabilität oder Umweltschutz: Niemand kann von den Vor- und Nachteilen ausgeschlossen werden. Da die Monarchie öffentlich finanziert wird (auch das über die Jahrhunderte gewachsene Vermögen der Queen wurde aus privater Wertschöpfung abgezweigt), müssen bei ihrer Produktion belastende Drittwirkungen vermieden werden.

Genau gegen diesen Grundsatz hat die Queen verstoßen. Durch ihr Geschacher um den Puddingpreis hat sie ihre Sonderstellung miss-braucht und Dritte belastet. Von der Auszeichnung als Hoflieferant kann sich das auserwählte Unternehmen kaum etwas kaufen. Folgende weitergewälzten Belastungen sind vorstellbar: Realistisch ist die Annahme, dass durch den Preisnachlass bei dieser Firma sDruck in Richtung Kosteneinsparung entsteht. Lohnabschläge bei den Beschäftigten, ja Entlassungen bis hin zur Pleite könnten die Folge sein. Die privatwirtschaftliche Gier des Königshauses belastet letztlich die Gesellschaft mit Krisenkosten und Steuerausfällen. Dass durch Gier eine Verletzung der social welfare entstehen kann, kann die Queen auch bei Adam Smith nachlesen (The W ealth of Nations , 1776). Der Entdecker der Segnungen des freien Wettbewerbs müsste sich gleich doppelt im Grabe herumdrehen, wenn er die Queen in privatwirtschaftlicher Aktion beobachten könnte: Er verstand sein Werk als Kampfansage an den Feudalismus; und er wollte zeigen, wie die Verfolgung des Eigennutzes dem Allgemeinwohl dient.

Die Queen muss nach ihrem Fehlverhalten aufpassen, dass sie nicht ins Kreuzfeuer neoliberaler Deregulierer gerät. Am Ende droht die Abschaffung der wettbewerbsverzerrenden Monarchie britischer Prägung. Zumindest muss sich die Royal Family eine Kosten-Nutzen-Analyse gefallen lassen: Wie hoch ist die Rendite dieser Institution im Verhältnis zu Renditen, die bei alternativer Mittelverwendung und dem Verschwinden royalistischer Macht am Markt erzielt werden könnten?

Also, liebe Queen, lass ab vom Streben nach Monopolprofiten, orientiere dich am Allgemeinwohl. Zu Weihnachten die Belegschaft mit Pudding durch Abzocken beim Zulieferer zu versorgen, versaut nicht nur deinen Dienern den Appetit.