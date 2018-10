Inhalt Seite 1 — Die Hauptstadt braucht nicht noch ein Schloss Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die holde Zeit des Wünschens ist vorüber. Wenn sich an diesem Freitag die Schlossplatzkommission zu ihrer letzten Sitzung trifft, wird sie von einer einjährigen Traumreise zurückkehren und unsanft in der Wirklichkeit landen. Denn nun geht es ums Geld. Mindestens eine Milliarde Euro dürfte das bunte Vielerlei kosten, das sich die Kommission für die Weiten des Schlossplatzes ausgedacht hat: ein Haus, so groß wie die einstige Hohenzollernresidenz soll es werden, in dem die Stadtbibliothek unterkommt, das Völkerkundemuseum, die Sammlung der Humboldt-Universität, ein paar Restaurants und Lädchen.

Zwar ist noch fraglich, ob sich die 120 000 Quadratmeter, die man für dieses Palais der Bilder und Bücher brauchte, überhaupt auf dem Schlossplatz unterbringen ließen, verfügte die alte Residenz doch nur über die Hälfte an Grundfläche. Auch darf man bezweifeln, dass sich die abends verödete Museumsinsel durch noch mehr Ausstellungshallen wirklich beleben wird. Niemand indes wird der Kommission vorwerfen, sie hätte sich nur von Repräsentationsgelüsten leiten lassen: Bei allen Debatten stand die Stadt doch immer im Mittelpunkt - die Stadt aber dankt es nicht.

Natürlich müsse sich auf dem Schlossplatz etwas tun, heißt es im neuen Berliner Senat, doch da man nicht einmal weiß, woher die 50 Millionen Euro für die Sanierung der Lindenoper kommen sollen, mag sich die Regierung nicht noch ein weiteres Großprojekt aufhalsen. Zwar rechnet die Kommission vor, dass die Stadt keineswegs alles allein aufbringen müsse: Liegenschaften könnten veräußert, die Banken zu günstigen Zinsen bewogen und Spenden eingetrieben werden, sodass am Ende wohl 250 Millionen Euro zusammenkämen. Doch Peter Strieder, Chef der Landes-SPD und der Stadtentwicklungsbehörde, wird dies wohl eher achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Das Schlossprojekt ist ihm zutiefst unsympathisch, vor allem die Kommissionsempfehlung, die barocken Fassaden und die historistische Kuppel nachzubauen, ärgert ihn mächtig. Und auch sein Kollege, der neue Kultursenator Thomas Flierl, wendet sich entschieden gegen die Rekonstruktion, der Verlust des Stadtschlosses sei nicht zu ersetzen.

Doch wenn Berlin das Neoschloss nicht will, wer soll es bauen? Sich aus der Verantwortung stehlend, zeigen Strieder und Flierl auf den Bund - soll der doch machen. Dort allerdings, wen wundert's, will man von solchen Forderungen nichts wissen und verweist darauf, dass man bereits die Restaurierung der Museumsinsel bezahlen müsse, immerhin eine Milliarde Euro. Eine weitere Milliarde sei nicht aufzubringen, erst recht nicht für den Schlossplatz, der doch vor allem städtisches Terrain sei. Es stimmt ja auch: Die Stadtreparatur ist Sache der Stadt. Weder in München, Düsseldorf oder Dresden würde es jemand verstehen, wenn in Berlin die Zentralbücherei (sei sie auch noch so qualitätsvoll) oder neue Ausstellungshallen durch den Bund finanziert würden.

Gewiss, dieser kann sich nicht ganz heraushalten, denn das Preußenschloss gehört zur Vorgeschichte der Deutschen ebenso wie der DDR-Palast. Doch auch das Dresdner Schloss, die Münchner Residenz und selbst das Hamburger Rathaus sind Teil des nationalen Erbes - ohne dass der Bundesfinanzminister dafür zahlen müsste. Warum sollte er ausgerechnet in Berlin eine Ausnahme machen und das Stadtschloss zum Staatsschloss adeln?

Was bleibt, ist Pragmatismus

Für Hannes Swoboda, den Vorsitzenden der Kommission, stellt sich diese Frage nicht. Erst durch das neue Schloss, daran sei doch nicht zu deuteln, werde die Hauptstadt zur Hauptstadt - hier würden nicht nur Ost und West endlich übereinkommen, auch der Zwist zwischen Nord und Süd ließe sich durch das gemeinsame Bauvorhaben befrieden. Deshalb müsste auch der Bundestag dringend über die Zukunft des Nationalprojekts beraten. In einer solchen Debatte würde allerdings rasch deutlich werden, dass Swoboda Berlin offenbar nicht kennt: Längst ist die Hauptstadt eine Hauptstadt, und zwar eine sehr populäre. Die Leute stehen Schlange, um in die Reichstagskuppel zu gelangen, und die Besichtigungstouren für das Kanzleramt sind auf Monate ausgebucht. Gerade die jüngeren Besucher der Hauptstadt vermissen weder nachgebaute Schlossfassaden noch neue Auststellungshallen, und dem Palast der Republik begegnen sie eher mit Neugier denn mit Abscheu. Nach der alten Residenz hingegen fragen nur die wenigsten.