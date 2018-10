Bayern, kaum dass sein Ministerpräsident als Kanzlerkandidat ausgerufen wurde, ist zum Gegenstand weitläufiger Spekulation geworden; übrigens auch in Bayern selbst. Wie konnte es kommen, dass dieses Land, das die Natur schon gesegnet hat, sich noch dazu so glücklich, so wohlhabend und wohl geordnet entwickelte? Und wird sich dieses Glück, wenn ein Bayer Bundeskanzler werden sollte, auch auf die ganze Republik ausdehnen lassen? Und wenn nicht, wird dann die unglückliche Republik vielleicht auch Bayern ins Unglück zurückfallen lassen?

Bayern, im Moment seines Triumphes, der zugleich wie eine Revanche für ehemals preußische Überlegenheit empfunden werden kann, erscheint plötzlich seltsam gefährdet; als würde mit einem Male wieder bewusst, dass alles Glück sich einer gewaltigen Willensanstrengung verdankt. Das Anstrengende war aber weniger die Modernisierung, die über Jahrzehnte durch den Länderfinanzausgleich bezahlt wurde, als vielmehr die Pflege des Rückständigen und Zirbelstubenhaften, das den bayerischen Charme ausmacht, aber leider auch nicht vom Himmel gefallen ist.

Vielmehr mussten die Zirbelstuben, die Trachten und Hirschhornknöpfe im 19. Jahrhundert erst eigens erfunden werden; und zwar von Professoren, die man zu diesem Zweck aus Berlin holte. Denn die bayerische Regierung, schon damals fortschrittlicher als andere, hatte erkannt, dass zur Eisenbahn (dem zeitgenössischen Äquivalent des Laptops) auch die Lederhose gehörte, als identitätsbildende Maßnahme, wie man heute sagen würde, zum Ausgleich von Modernisierungsschäden. Das ist auch glänzend gelungen; zu manchen Zeiten so glänzend, dass über der Konjunktur der Lederhosen die eigentlich ersehnten Modernisierungsschäden auf sich warten ließen.

Davon kann heute nicht mehr die Rede sein. Bayern heute ist ein gnadenlos effizientes und aufgeräumtes Land, das seinen Bewohnern zum Stress der Tüchtigkeit noch den Stress der gespielten Untüchtigkeit abverlangt. Was die Bayern beim Blick auf den Rest der Republik, in Sonderheit auf das ehemals preußische Berlin, erschüttert, ist nicht mehr der uncharmante Fleiß, sondern die Entspanntheit; und nicht nur die Entspanntheit, sondern auch, dass diese nicht gespielt, vielmehr echte Faulheit ist. Der Berliner hat sich über die Zeiten hinweg zu einem vergnügten Tagedieb und Großsprecher entwickelt; das ist die nationale Dialektik, vor der es Bayern graust und in deren Sog es ungern geraten will. Was wäre, wenn Bayern nicht mehr nach oben will, sondern oben, wo es heimlich schon angekommen ist, sich nur noch ausruhen und auf andere hinabblicken möchte? Das ist die Gefahr, die von der Karriere Stoibers ausgeht, dem es schon jetzt nicht an Arroganz fehlt. Sollte er aber tatsächlich Bundeskanzler werden, könnte er Gefallen an einer Saturiertheit finden, die nun gerade das Problem der Bundesländer ist, denen es weniger gut als Bayern geht.