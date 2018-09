Verdammt!, stößt Claus hervor oder irgendeine entsprechende grönländische Verwünschung. Und dann noch etwas wie: Wer war bloß der Idiot? Verstehen kann ich ihn. Das Holzgestell mit der Rolle liegt umgekippt neben dem Eisloch, die Langleine ist abgerissen und ringelt sich jetzt wohl 700 Meter weiter unten am Meeresboden, zusammen mit den 100 behakten Seitenschnüren und den Fischen, die letzte Nacht angebissen hatten. Kein Zweifel: Einer seiner Kollegen muss das Gestell in rasender Fahrt mit dem Hundeschlitten gerammt haben. Aber das wird natürlich keiner zugeben, sagt Claus. Und lächelt ein wenig gequält, als würde er sich für seine Landsleute schämen. Die Stimmung ist hin. Und dabei hatte der Tag so gut begonnen.

Morgens um halb zehn in Grönland: 15 Grad unter null hatte das Thermometer angezeigt, genau die Temperatur, bei der Hunde gern laufen und Menschen nicht zu sehr frieren. Zumindest nicht, wenn sie winddichte Hosen aus Seehundfell tragen, einen Anorak aus dem gleichen Material, dessen Kapuze mit Fuchsschwanz gesäumt ist, dazu Stiefel aus festem Nylonstoff und Gummi, gefüttert mit einem dicken Innenschuh aus Filz.

Claus hatte mich rittlings auf den Schlitten platziert, dann mit Taama! -

Jetzt! - die Hunde angetrieben. In flotter Fahrt hatten wir die bunten Häuser und die düsterbraunen Wohnblocks von Ilulissat mit ihren 4000 zweibeinigen und 6000 bellenden vierbeinigen Einwohnern hinter uns gelassen.

Ab nach Osten! Bis zum Fischplatz auf dem Kangia, dem Eisfjord, sind es 25 Kilometer.

Drei Tage lang würden wir nun dieses Bild vor Augen haben: elf wackelnde Hundehintern, elf buschige Ruten, freudig hochgestellt, missmutig auf Halbmast oder müde herabhängend, elf mal zwei stämmige Hinterbeine, die sich schräg ins Eis stemmen, elf Kraftpakete Schulter an Schulter. Und darüber weiße Wüsten aus Eis, Himmel in allen Schattierungen von Blau.

Ili ili ili!, Ju ju ju!, rechts, links - nicht immer hatte es mit der Orientierung geklappt. Das Gespann war neu zusammengestellt und noch nicht aufeinander eingespielt. Taartoq, der Boss, schuftete zwar unermüdlich, galt aber im Team nicht als unumstritten. Amassak und Nipi waren einander von Herzen gram und zeigten das auch. Und Qaqu, die liebeswillige Dame, sorgte für zusätzlichen Zündstoff. Ab und zu musste die Peitsche aus Seehundleder die elf an ihre Aufgabe erinnern. So waren wir dahingepoltert, bergauf, bergab, durch eine hügelige, wie mit erstarrtem Blei überzogene Landschaft, aus der nur die Kuppen schwarzer Felsen ragten. Vor steilen Anhöhen waren wir abgestiegen und den Hunden hinterhergehechelt, vor steilen Abfahrten hatten wir das Gespann hinter den Schlitten getrieben, um zu bremsen.