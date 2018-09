Als der letzte deutsche Kaiser 1918 abdankte, begann die Auseinandersetzung darüber, was Hohenzollernscher Privatbesitz und was staatliches Vermögen sei. Den Hohenzollern wurden unter anderen die Stadtschlösser in Berlin, Potsdam und Charlottenburg nebst Inhalt zugesprochen. Nachdem der Alliierte Kontrollrat 1947 Preußen per Gesetz aufgelöst hatte, wurde die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gegründet, um die im Krieg verstreuten Kunstwerke wieder zu vereinen. Ihr unterstehen siebzehn einzelne Museen sowie die größte wissenschaftliche Bibliothek Deutschlands.

Wer an Preußen denkt, denkt nicht zuerst an Kunst, und doch haben die Berliner Sammlungen Weltgeltung. Die Kunstsammlungen sowie die berühmte Bibliothek und die Archive wurden um 1661 vom Großen Kurfürsten angelegt, im 18. Jahrhundert systematisch erweitert und im 19. Jahrhundert mit dem glanzvollen Ensemble von Museen auf der Museumsinsel zusammengefügt.

Und nun zu der Frage: Wer könnte Nachfolger von Knopp werden? Vorschlag: Der von vielen favorisierte Thomas Gaehtgens, Professor an der FU, der heute Vorsitzender des Freundeskreises der Preußischen Schlösser und Gärten ist. Kaum jemand in dieser Branche hat einen so weltweiten Horizont wie er. Nur ein paar Stichworte zu seiner Biographie, die deutlich macht, daß er sowohl als Fachmann, Autor wie auch als inspirierender Organisator ziemlich einzigartig ist, weswegen er denn auch bei seinen ausländischen Kollegen sehr geschätzt wird.

Thomas Gaehtgens, 1974 Professor in Göttingen, war 1978 bis 1980 am Institute for Advanced Study in Princeton, 1985/86 am Paul Getty Center in Santa Monica, 1992 bis 1996 Präsident des Comité International d'Histoire de l'Art, 1995 Gastprofessor am Collège de France in Paris und ist seit 1997 Gründungsdirektor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in Paris. Der Kunsthistoriker Gaehtgens, geboren 1940, würde in dieses Amt jene Weltläufigkeit bringen, die für die Zukunft unerläßlich ist.