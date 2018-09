Ensminger: Die Diskussion um die Pannen beim NPD-Verbotsverfahren läuft. Das Beweismaterial gegen die NPD - so wissen wir seit vergangener Woche - enthält auch Aussagen von mindestens einem V-Mann. Nun scheint der Antrag auf Verbot der Partei zu scheitern, und wer Nutznießer des Ganzen wäre, ist ja wohl auch klar, nämlich die NPD selbst. Da wundert es fast nichts, dass einerseits ein Sprecher des Innenministeriums bestreitet, dass der in Medienberichten genannte NPD-Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen, Holtmann, im Verbotsantrag auftauche. Der wiederum soll zugegeben haben, dass er für den Verfassungsschutz gearbeitet habe. Das klingt ein bisschen kompliziert, doch im Prinzip stellt sich einfach die Frage, wie glaubwürdig die Aussagen solcher V-Männer eigentlich sind. Und diese Frage wollen wir dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heribert Hellenbroich. Der eben schon genannte nordrhein-westfälische NPD-Funktionär Holtmann behauptet, er habe für den Verfassungsschutz gearbeitet. Erscheint Ihnen das glaubwürdig?



Hellenbroich: Das will ich nicht abstreiten. Anscheinend scheint er im Verbotsantrag nicht als Zeuge genannt worden zu sein. Aber wenn er es selbst sagt, dann muss ja irgendwo etwas dran sein.



Ensminger: Wie werden denn V-Männer eigentlich ausgesucht?



Hellenbroich: Man sucht natürlich Informationsquellen, sprich V-Leute, die möglichst zuverlässige, wichtige Informationen liefern. Das ist das erste Auswahlkriterium. Dann legt man eine gründliche Prüfung an, ist der Mann vertrauenswürdig, was ist von ihn sonst zu halten, wie ist er beruflich, wie ist er finanziell orientiert usw. Also eine sehr große und lange Prüfung bis man zu einer Entscheidung kommt, wir sprechen ihn an, wir werben ihn.



Ensminger: Wie eng kann man dann eigentlich mit Extremisten zusammenarbeiten, und wie weit darf man ihnen trauen?



Hellenbroich: Zusammenarbeit ist ja notwendig, denn sonst wäre man gegenüber der Partei hilflos. Man muss wissen, wer sind die Hintermänner, wer finanziert sie, was ist die wirkliche Grundhaltung dieser Partei usw. Denn was nach außen veröffentlicht wird, muss ja nicht immer unbedingt das sein, was die Partei in Wirklichkeit will. Deswegen ist es absolut notwendig, auf solche Leute zuzugreifen. Das Zweite ist, man darf natürlich als Staat die Gruppe, die den Staat bekämpft, seinerseits nicht steuern. Das ist immer eine Gratwanderung. Wenn man merkt - das war zu meiner Zeit z.B. so -, dass der V-Mann, den man führt, plötzlich die Steuerung der gesamten Gruppe übernimmt, dann ist er nicht mehr brauchbar. Der Staat darf nicht selbst steuern, das ist klar.



Ensminger: Dann muss er abgeschaltet werden.