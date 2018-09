Kapern: Heute Mittag beginnt die Sitzung des Bundestages, in der entschieden wird, ob der Import embryonaler Stammzellen gestattet ist. Die Debatte darum hat lange angehalten. Sie beschäftigte große Teile der Gesellschaft. Heute wird also abgestimmt. Drei Anträge liegen vor. Einer untersagt den Import, ein zweiter gestattet ihn, soweit es sich um existierende Stammzelllinien handelt, ein dritter fasst die Importgenehmigung noch weiter und schließt die Gewinnung eigener Stammzelllinien in Deutschland nicht aus. Bei uns am Telefon ist die Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn. Frau Bulmahn, welcher der drei Anträge wird am Ende eine Mehrheit erhalten?



Bulmahn: Ich hoffe, und ich schätze es auch so ein, dass der zweite Antrag eine gute Chance hat, am Ende eine Mehrheit zu erhalten. Aber ganz sicher kann das zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch niemand sagen.



Kapern: Warum ausgerechnet dieser?



Bulmahn: Weil dieser Antrag den Import unter ganz klaren, strengen Regeln zulässt, weil er eine klare Priorität für die Forschung mit Erwachsenenstammzellen festschreibt, also Stammzellen, die in jedem Körper zu verantworten sind, und weil er die Forschung mit embryonalen Stammzellen ausdrücklich nur für diejenigen Forschungsziele zulässt, für die es keinen alternativen Weg gibt.



Kapern: Aber ist das nicht eine Form besonderer Doppelmoral, wenn man sagt, die Benutzung importierter Stammzellen ist in Ordnung, aber eigene Stammzelllinien in Deutschland wollen wir dann doch nicht gewinnen?



Bulmahn: Nein, das sagt der Antrag so nicht. Der Antrag sagt, dass man auf vorhandene Stammzelllinien zurückgreift, auf Stammzellen, die bereits produziert, die bereits vorhanden sind. Ich halte es eher für eine Doppelmoral, wenn ich mich für ein striktes Importverbot ausspreche. Wenn sich die Hoffnungen erfüllen, dass man über diesen Forschungsweg die Kenntnis erhält, warum z.B. aus der einen Stammzelle eine Leberzelle wird, aus der anderen Stammzelle eine Herzmuskelzelle, was ja die Voraussetzung dafür ist, dass man dieses auch tatsächlich zum Nutzen von Menschen einsetzen kann, dann müsste man sich auch fragen, warum diese Forschung nicht in Deutschland zugelassen worden ist, wenn wir hier auf die Ergebnisse der Forschung zurückgreifen. Das halte ich eher für nicht vertretbar. Deshalb bin ich der Auffassung, dass man den Import unter ganz klaren, strengen Voraussetzungen zulassen darf, wo auch klar geregelt ist, dass z.B. eben diese Priorität für andere Forschungswege gegeben ist. Das halte ich für sinnvoll und für einen guten, verantwortbaren Kompromiss.



Kapern: Der Bonner Stammzellforscher Oliver Brüstle, der mit seinem Antrag bei der Deutschen Forschungsgesellschaft ja die Diskussion losgetreten hat, hat gesagt, dass eigene Stammzelllinien in Deutschland produziert werden müssen, weil sonst deutsche Forscher vollständig abhängig von internationalen Unternehmen bleiben, die über solche Stammzellen verfügen.