Chefs koksen weniger.

Macht macht glücklich - und schützt vor Sucht: Forscher der Wake Forest University (North Carolina, USA) untersuchten, was sich im Gehirn eines Affen ändert, wenn er zum dominanten Männchen wird. Nach 18 Monaten in Einzelkäfigen brachten sie Makaken in Vierergruppen zusammen. Rasch bildete sich eine klare Hierarchie mit dominanten und untergeordneten Tieren heraus.

Um das WG-Leben erträglich zu machen, konnten sich die Makaken mit Kokain versorgen. Überraschenderweise griffen die dominanten Kerle deutlich seltener zur Droge. Gehirnuntersuchungen brachten Aufschluss: Die Chefposition hatte ihnen mehr Zufriedenheit beschert. Die dominanten Affen zogen ihre Belohnung offenbar aus ihrer Rolle - schließlich werden sie öfter gelaust und seltener angegriffen. Dadurch war die Zahl bestimmter Dopamin-Rezeptoren (vom Typ D2) in ihrem Hirn um 22 Prozent gestiegen. Diese Rezeptoren spielen eine wichtige Rolle im Belohnungssystem des Gehirns. Ihre schiere Zahl scheint auch beim Menschen die Neigung zu Suchtverhalten zu regeln (Nature Neuroscience online).

Papas Duft prägt.

Frauen lieben den Geruch ihrer eigenen Väter - und wählen bevorzugt Männer mit dem gleichen Stallgeruch. Jeder Mensch hat ein individuelles Duftprofil, das durch so genannte HLA-Merkmale genetisch mitgeprägt ist. Bislang galt die These, dass sich Duft-Gegensätze bei der Partnerwahl anziehen, also diejenigen Menschen zueinander finden, die sich stark in den Geruchsmerkmalen unterscheiden. Diese Aussage widerlegen jetzt jedoch Forscher von der Universität Chicago. Frauen fanden dabei besonders jene Männer geruchlich attraktiv, die einzelne HLA-Merkmale aufwiesen, die auch die Frauen selbst trugen - und zwar jene, die sie von ihren Vätern geerbt hatten (Nature Genetics, Bd 30, S. 175). Die Ursache für die Wahl sei nicht die Vertrautheit mit dem väterlichen Geruch, betonen die Autoren, sondern die genetische Prägung. Über evolutionäre Vor- und Nachteile dieser instinktiven Wahl werde nun diskutiert.

Abgehoben.

Wieder ist der Mensch dem Traum vom Fliegen einen Hüpfer näher gekommen. Der erste Individualhubschrauber hob in den USA zu seinem Jungfernflug ab. Ganze 19 Sekunden hielt sich "Solo Trek" in der Luft. Das Gerät wird von einem Rotorenpaar angetrieben. Der Pilot steht, gesteuert wird per Joystick. Solo Trek soll den Piloten mit Tempo 120 bis zu 250 Kilometer weit tragen. Der Einmannschrauber ist jedoch nicht zur allmorgendlichen Stauvermeidung, sondern für militärische Aufklärungs- und Rettungsflüge gedacht (New Scientist online).