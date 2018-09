Es ist an der Zeit, einmal die EU zu loben. Vor gut zwei Jahren, in Helsinki, rangen sich die europäischen Mächtigen endlich dazu durch, das geteilte Zypern in den exklusiven Kreis der EU-Kandidaten aufzunehmen. Nicht ohne Risiko: Griechische und türkische Zyprioten belauerten einander, an der Demarkationslinie fielen Schüsse, 1996 erlagen ihnen zwei junge Griechen.

Doch seit voriger Woche bewegt sich etwas auf der Insel, und zwar an höchster Stelle.

Ausgerechnet Rauf Denktas, die felsgewordene Verbissenheit (77 Jahre), und Glavkos Kleridis, der notorisch Unversöhnliche (82), trafen sich zum Gespräch über Zyperns Zukunft. Sie selbst werden sie wohl nicht mehr erleben. Dennoch schworen der türkische Führer und der griechische Präsident Zyperns: Bis Juni wollen sie jede Woche verhandeln, um die Teilung zu überwinden.

Die Beweglichkeit der Greise ist dem Kandidatenstatus zu verdanken. Die Griechen schuften für das EU-Klassenziel, die Türken fühlen sich ausgeschlossen. Denktas hat begriffen: Will er dabei sein, muss er aus dem Bunker kommen. Die Politiker in Ankara, ebenfalls auf die EU-Mitgliedschaft erpicht, nicken erschöpft.

Nun geht es um den Status: eine Konföderation, das wollen die Türken

oder eine bikommunale Föderation, das schwebt den Griechen vor. Die Föderation ist wahrscheinlicher, denn die EU wird der 700 000-Einwohner-Insel wohl kaum doppeltes Stimmrecht zubilligen. Nach außen muss Zypern mit einer Stimme sprechen, während im Innern vorerst kein Weg am Zonenpuzzle vorbeiführt.

Türken und Griechen haben noch manche Rechnung offen. Doch mit der EU ist der Ausgleich nun in Sicht. Ein guter Grund mehr für die Osterweiterung. Michael Thumann