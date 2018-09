Er bat nicht um sein eigenes Leben. Nesim Popaj flehte nur, dass die übrigen Dorfbewohner verschont bleiben sollten. Die kleine albanische Ortschaft Bellacërke im Kosovo war am 25. März 1999, wenige Stunden nach den ersten Luftangriffen der Nato, von serbischen Einheiten attackiert worden. Die Menschen hatten an der nahen Flussböschung Schutz gesucht. Als die Militärs das zitternde Häuflein entdeckten, zwangen sie die rund 60 Männer und älteren Jungen, sich auszuziehen und alle Wertsachen abzuliefern. Frauen und Kinder stießen die Soldaten auf den Weg in den Nachbarsort.

Da stürzte der Dorfarzt mit seinem 17-jährigen Neffen zum Kommandanten: "Unter diesen Leuten gibt es keine UÇK-Kämpfer!" Der Truppführer drückte den Neffen zu Boden, stellte ihm den Stiefel auf den Hals und herrschte Nesim Popaj an: "Ihr seid Terroristen, soll die Nato euch helfen!" Er zögerte einen Moment, dann erschoss er beide. Die Männer und Jugendlichen in ihrer Todesangst mussten sich wieder anziehen und die Böschung hinuntersteigen. Gewehrsalven in ihre Rücken mähten sie in den Fluss Belaja. Ein halbes Dutzend überlebte.

An Zeugen für dieses und elf weitere Massaker im Kosovo fehlt es nicht. Zu beweisen aber ist, dass die damalige Führung in Belgrad reale Kontrolle über den Truppführer in Bellacërke und die anderen mordenden Kommandeure hatte. Dass sie zumindest wusste, welche Grausamkeiten ihre Untergebenen begingen. Das ist die strafrechtliche Verantwortung der Befehlshaber - und die muss das UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien vom kommenden Dienstag an Slobodan Milocevic nachweisen.

Mit Milocevic steht zum ersten Mal in der Geschichte ein gewählter Staatspräsident vor einem internationalen Richtergremium. Das Tribunal in Den Haag wirft ihm in 66 Punkten Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Kroatien (1991), Völkermord in Bosnien-Herzegowina (1992-95) und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Mord an rund 900 Bürgern im Kosovo (1999) vor. Bis zu drei Jahre kann das Verfahren dauern. Es knüpft, zumindest in seiner geschichtlichen Dimension, an die Nürnberger Prozesse vor mehr als einem halben Jahrhundert an.

Ungeliebtes Kind der Politik

Als Slobodan Milocevic 1941 zur Welt kam, hatte die Wehrmacht gerade Jugoslawien besetzt. Die Verbrechen Hitler-Deutschlands erschütterten Europa. Sieben Jahre später verabschiedete die UN-Vollversammlung unter dem Eindruck des Holocausts die Konvention über den Völkermord. Ihr Artikel 6 verlangte, ein internationales Gericht zur Bestrafung von Massenmord zu schaffen. Doch das ging im Kalten Krieg unter, der die Welt in Ost und West spaltete. Für weitere fünf Jahrzehnte blieben blutige Untaten, organisiert von Präsidenten und Partisanen, Weltmächten und Warlords, ungeahndet.

Der 12. Februar 2002 wird deshalb ein historisches Datum für das Völkerrecht sein. Zugleich begleitet diesen Tag aber auch die Sorge, dass eine neuerliche Spaltung - diesmal zwischen der Weltmacht USA und den übrigen westlichen Demokratien - das alte Ziel einer fest installierten internationalen Gerichtsbarkeit wiederum gefährden könnte. Die Terroranschläge vom 11. September und ihre Folgen haben die Differenzen zwischen Washington und seinen Verbündeten über eine internationale Rechtsordnung noch verschärft.